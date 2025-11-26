俳優で歌手の森崎ウィン（35）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。9歳で来日、小学校時代のいじめ体験を振り返り「結構しんどかった」と語った。

森崎はミャンマー出身で、両親もミャンマー人。9歳までは祖母と一緒にミャンマーで暮らしていたが、9歳で、弟ができたことを機に、両親が暮らす日本に移住した。

日本に来て、地元の公立小学校に入ったという森崎。「日本語も分からないんで、母親からは最初は“あったらとりあえず『ありがとう』って言っとけ”みたいな。“それでいけるの？”“分かった”って。一応通ってたんですけど、1年ぐらいはやっぱりなかなかコミュニケーションも取れず」と回顧した。

MCの黒柳徹子からの「いじめられたりしなかった？」の質問に、「いや、ありましたよ」と森崎。「今思うと結構しんどかったですね。本当に」と振り返った。

当初は友達になってくれる人もいなかったというが、「ただ僕は、本当に今思うと、人に恵まれたなって。本当の意味でラッキーだったなと思うんですけど、1年ぐらい経つと僕をいじめていたその男の子、その主犯格って言いますか、の男の子が最終的には助けてくれる側になってくれるようになりまして。ミャンマーでサッカーをやっていたってこともあって、日本に来てサッカークラブに入って。スポーツがつないでくれたりとか。あとは音楽の授業とかでリコーダーっていうのも初めて吹いたので。家帰ってそのリコーダーを集中して、何かに夢中になって、つらい思いとかっていうのを紛らわしてたのかなっていう。大変でした」と話した。

日本語の勉強については「国語の授業だけやっぱりどうしてもついていけないので、その時間だけ日本語の先生を学校が用意してくださって。凄くいい学校で。公立の学校なのにやってくださって、日本語の先生と1対1で全部ひらがな、カタカナから始めて、簡単な漢字というところまで勉強させていただきました」とした。

14歳で芸能界入りした森崎は俳優、アイドルとして活動する一方で、2016年、スティーヴン・スピルバーグ監督の映画「レディ・プレイヤー1」で主要キャストを演じ、ハリウッドデビューを飾り、注目されることに。2020年にはソロデビューを果たす。2023年、 大河ドラマ「どうする家康」で大河デビューを飾るなど、幅広く活躍。今年10月、日本国籍を取得していたことを発表した。