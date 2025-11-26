今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」連載です。本日は、第43回（2025年11月26日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

オーマイガーなことばかり

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が生け花をしていると錦織（吉沢亮）が訪ねてきた。

錦織は、リヨ（北香那）が来たらヘブン（トミー・バストウ）と「くっつかないようにしてほしいんだ」とトキに頼む。要するに「恋仲にならないように邪魔をしてほしいんだ」ということだ。

トキの返事は「難しいです」。

すでにリヨからヘブンとうまくいくように「協力してほしいの」と言われていたトキは、板挟み状態だ。

トキは、ここでひとつの英語を体験を伴って学ぶことになる。

それは「オーマイガー」。

ことあるごとに錦織がつぶやいている「オーマイガー」（Oh my God.）。今回も彼は声に出す。「どげな意味なんでしょう？」とトキが質問すると、「困った」とか「なんてことだ」という意味だと教えてくれた。そこで彼女はまさに、いま彼女が置かれている状況こそ「オーマイガー」の使い所だと理解したのだろう。



ここでタイトルバック。

「毎日難儀なことばかり♪」。これもまた「オーマイガー」なことばかりということだと思っていいだろう。もしかして、この歌詞に合うようなアヴァン（タイトルバックの前のパート）を考えているのではないだろうか。

英語をほんの少しずつ学ぶトキ。ヘブンもまた日本語を少しずつ学んでいた。最近は「頭痛」という日本語を覚えた。これは純然たる、病的な頭痛の意味であろうか。それとも、「オーマイガー」的な「大変なことばかりで頭が痛い」というメンタル的な意味であろうか。

松野家で、ヘブンの話題になり、日本語のボキャブラリーも増えてきて、仲の良い女性もできたらしいとトキは家族に話す。

そこで、そもそも彼には奥さんはいないのかという疑問が浮上して……。

