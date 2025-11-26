「過去に対戦して最も驚かされた選手」守田英正をスポルティング指揮官が絶賛！ 信頼を強調「何度も言ってきたが…」
スポルティングの守田英正に指揮官が言及している。
この日本人MFはこれまでスポルティングの主力として中盤を支えてきた。しかし今季は度重なる怪我に苦しんでおり、本来のパフォーマンスを出せていない。今季ここまで、リーグ戦の先発は５試合に留まっている。
ポルトガルメディア『A Bola』によると、現地11月26日に行なわれるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節クラブ・ブルージュ戦前の記者会見でスポルティングのルイ・ボルジェス監督は、守田の状態について訊かれると、以下のように答えている。
「何度も言ってきたことだが、彼は私が心から尊敬する選手だ。そして、過去に敵チームとして対戦した時に最も驚かされた選手でもある。クオリティには深く感銘を受けているし、素晴らしい文化を持っている。シーズンを通して非常に重要な存在になるだろう。彼は大きく成長し、チームに貢献する準備がますます整っている」
指揮官から厚い信頼を受ける守田。しかしスポルティングとの契約が今季限り退団も噂されており、今後の去就に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
