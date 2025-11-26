人気歌謡グループ「純烈」の“弟分”にあたる4人組グループ「モナキ」が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で来年春にデビューすることを発表した。純烈のライブ内で発表。最年長のじん（38）は「紅白は出たいです」と抱負を口にした。

純烈のリーダー酒井一圭（50）がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」の中から選ばれたメンバーを中心に構成された4人組。1000人が応募したオーディションは2023年11月から昨年2月に行われたもの。選考後にボイトレやダンスレッスンを重ね、ついにデビューが決定した。

酒井は「本当にここしかなかった。来年に持ち越すわけにもいかないし、かといって決まってすぐに歌って、踊る、人前に立つのも厳しかったので、しばらくトレーニングをしていたという感じです」とデビュー発表がこの日になった経緯を説明した。名前の由来は古語で「名もなき」「心もなき」「物もなき」などの短縮形からきている。

メンバー4人は多士済々。この日はMCで漫才を披露し、会場を大いに沸かせた。

じんは2014年度のスーパー戦隊シリーズ「烈車戦隊トッキュウジャー」でトカッチ/トッキュウ2号を演じた。同じ戦隊には志尊淳（30）、横浜流星（29）がいる。

ケンケン（29）も16年に始まった「動物戦隊ジュウオウジャー」に出演。タスク/ジュウオウエレファントで人気を博した。酒井も2001年の「百獣戦隊ガオレンジャー」で牛込草太郎/ガオブラックを演じており、偉大なプロデューサーに続けるか注目が集まる。

サカイJr.（36）とおヨネ（28）は芸能活動の経験はない。サカイJr.は1級建築士の資格を持ち、超大手鉄道会社にも勤務した異色の経歴の持ち主だ。

おヨネは強烈なキャラクターが持ち味で、グループ最年少の28歳。酒井は「オーディションの中でもひときわ異色だった。この子を客席に放り込んでみたいという気持ちにさせてくれた。純烈もなんだか分からないというのが大事だった」と期待を寄せた。