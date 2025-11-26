「とっても高見え」「着て即いい感じ！」【しまむら】1,000円台で買える「おしゃれトップス」

おしゃれで高見えするのにプチプラなトップスがあれば、気兼ねなくデイリーに着まわせそう。そこで今回はマニアが【しまむら】で見つけた、1,000円台のトップスを紹介します。コーデの主役として活躍してくれるかも。

高見えするディテールが詰め込まれた一着

【しまむら】「7GエリツキWZIPCD」\1,969（税込）

グレー × 水色のレイヤード配色が、大人かわいいニットカーディガン。襟付き & Wジップデザインは、モードにもカジュアルにも対応できそう。@saharu_87さんは「とっても高見えなのに2000円以内凄い」「着ただけで即イイ感じになる」と絶賛です。

一点投入でコーデの主役になるトップス

【しまむら】「キモウチェックフリルクロスBL」\1,639（税込）

あたたかみのある起毛素材に、フリルを贅沢にあしらったブラウス。カジュアルなチェック柄ながらも、ほんのり甘さを感じる絶妙なバランスがポイントです。落ち着いた色味を採用しているので、大人コーデにぴったり。存在感のあるフリルデザインでも、顔まわりはVネックですっきりして着膨れにくい点も高評価。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@saharu_87様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M