「ドリブルは相手にとって致命的」ドイツで５G５Aの日本代表10番を対戦国メディアが警戒「戦術的に非常に賢い」
加入１年目ながら、堂安律は重要な存在だ。対戦相手にとっては警戒すべきひとりだろう。
今季からフランクフルトに移籍した日本代表の10番は、ブンデスリーガの11試合に出場し、３得点・４アシストを記録。DFBポカールで２得点、チャンピオンズリーグ（CL）で１アシストもマークしており、公式戦16試合出場で５得点・５アシストという数字だ。
フランクフルトは11月26日、CLのリーグフェーズ第５節でセリエAの強豪アタランタと対戦する。ベスト16進出を目指す両チームにとって、ポイントが欲しい一戦だろう。
アタランタ専門サイト『TuttoAtalanta.com』は25日、ドイツ『AbsolutFussball.com』のクリストファー・ミシェル記者に取材。アタランタが特に気をつけるべきフランクフルトの選手を尋ねた。
これに対し、ミシェル記者は「フランクフルトのスカッドには複数のスター選手がおり、主に注目すべきは攻撃陣だ」と答えている。
「ヨナタン・ブルカルトは素晴らしい補強だった。すでに公式戦11得点だ。リツ・ドウアンも重要な補強となっている。技術的に確かで、ドリブルが相手にとって致命的。戦術的に非常に賢い」
「マリオ・ゲッツェも忘れてはいけない。特にジャン・ウズンの負傷後は、そのボール扱いと経験が重要だ。アンスガー・クナウフにも注目だよ。軽んじられることが多いが、大事な試合で力を発揮できる。最後にファレス・シャイビは中盤でのプレーメークで輝いている」
国内で８試合白星がなく、監督交代に踏み切ったが、新体制の初陣も落として３連敗となったアタランタは、巻き返しに意気込んでいる。ミシェル記者が先発出場を予想した堂安は、そのアタランタを相手にインパクトを残すことができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」
今季からフランクフルトに移籍した日本代表の10番は、ブンデスリーガの11試合に出場し、３得点・４アシストを記録。DFBポカールで２得点、チャンピオンズリーグ（CL）で１アシストもマークしており、公式戦16試合出場で５得点・５アシストという数字だ。
フランクフルトは11月26日、CLのリーグフェーズ第５節でセリエAの強豪アタランタと対戦する。ベスト16進出を目指す両チームにとって、ポイントが欲しい一戦だろう。
これに対し、ミシェル記者は「フランクフルトのスカッドには複数のスター選手がおり、主に注目すべきは攻撃陣だ」と答えている。
「ヨナタン・ブルカルトは素晴らしい補強だった。すでに公式戦11得点だ。リツ・ドウアンも重要な補強となっている。技術的に確かで、ドリブルが相手にとって致命的。戦術的に非常に賢い」
「マリオ・ゲッツェも忘れてはいけない。特にジャン・ウズンの負傷後は、そのボール扱いと経験が重要だ。アンスガー・クナウフにも注目だよ。軽んじられることが多いが、大事な試合で力を発揮できる。最後にファレス・シャイビは中盤でのプレーメークで輝いている」
国内で８試合白星がなく、監督交代に踏み切ったが、新体制の初陣も落として３連敗となったアタランタは、巻き返しに意気込んでいる。ミシェル記者が先発出場を予想した堂安は、そのアタランタを相手にインパクトを残すことができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」