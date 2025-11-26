阪神の伊原陵人投手（25）が26日、西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、今季年俸1600万円から2000万円アップの3600万円でサインした。（金額は推定）

「1年間をしっかり評価していただいた。1年はあっという間で一日一日が濃かった。ホッとしている部分もあるけど、連覇のためにも数字的にはこれじゃ足りないと思っている」

ドラフト1位の伊原は、中継ぎ要員として開幕1軍入りを果たし、3月30日の開幕3戦目の広島戦（マツダ）でプロ初登板。4月2日のDeNA戦（京セラドーム）では、同点の延長11回を無失点で抑えプロ初ホールドを記録した。4月20日の広島戦（甲子園）でプロ初先発登板し、5回4安打無失点で12球団新人最速となるプロ初勝利を挙げた。

5月11日の中日戦（甲子園）から6月8日のオリックス戦（甲子園）までは4連勝。今季は28試合に登板、17試合に先発し、5勝7敗1ホールド、防御率2・29をマークした。

藤川監督も「1位でいながらシーズン最後まで走りきったということですごく価値がある」と1年目の投球を高く評価していた。この日発表されたセ・リーグ新人王には届かなかったが、「先発にこだわりはない。先発でも中継ぎでも必要とされるところで貢献したい。オフは前半良くて、後半悪かった理由を施設などでチェックしたい」と伊原はしっかり前を向いていた。