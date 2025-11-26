キケがオフに番組出演

米大リーグ・ドジャースの2年連続ワールドシリーズ（WS）制覇に大きく貢献した山本由伸投手について、オフも同僚の絶賛が止まらない。YouTube番組に出演した“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手は、ドジャース入団時からの印象を振り返っている。

ヤンキースなどでプレーした元投手アダム・オッタビーノ氏のYouTube番組「ベースボール＆コーヒー」に出演したキケ。オッタビーノ氏から「興味があるんだ」と、山本がドジャースに加入してからの2年間について、最も印象的だったことは何かと問われた。

山本は12年3億2500万ドル（約463億円＝契約当時）という大型契約で、24年からドジャースでプレー。キケはその入団時について「僕からすると、まずみんな彼の名前は知ってても、どんな選手かは全然知らなかった。リーグでまだ1球も投げてないのに3億2500万ドルの契約というのは批判も多かったし、まだ若いってことも忘れがちだよね。24歳で来たけど、野球界ではまだまだ若くて、まだ未熟なところもある年齢だ」と振り返っている。

異国で山本は活躍できるのか。当時のキケには、ドジャースがスター揃いだったことにも不安はあったようだ。

「みんなこのことについてあまり話さないけど、僕たちのロッカールームはかなり威圧感があるんだ。スター選手ばかりで、名前見るだけで圧倒されるくらい。オールスターに出場経験がないのは僕とミギー・ロー（ロハス）くらいだ。ロッカーには26人の選手がいるし、特に、24歳で新しい国に来たばかりの選手が馴染むのは簡単じゃない。言葉の壁や文化の違いもあって、そういうのって侮りがちだけど、けっこう大変なんだよ」

ただ、キケの不安は杞憂に終わった。「（山本は）自分のルーティンを持っていて、『他人がどう思おうと、自分に合っているやり方をやる』と徹底してた。とても独特なやり方で、入団初日からずっと自分のスタイルを貫いて、2年後のWS第7戦でも同じことを続けていたんだ。その一貫性と集中力が本当に凄い」。WSでは第2戦で9回1失点と完投し、第6戦でも6回1失点の好投。さらにその翌日の第7戦ではリリーフ登板で胴上げ投手になり、見事シリーズMVPに輝いた右腕を絶賛した。



