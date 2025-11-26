宮本浩次、約4年半ぶりのニューアルバム『I AM HERO』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宮本浩次の約4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』が、2026年6月10日にリリースされることが決定した。

■挑戦しながら最高地点を更新してきた宮本浩次が放つ最高傑作

2024年にソロ5周年を迎えて以来4曲の新曲、「今宵の月のように」のセルフカバー、Adoへの楽曲提供など、活動を活発化させてきた宮本浩次。直近ではRADWIMPSトリビュートアルバムへの参加も大きな話題となった。本作は、常に挑戦の姿勢を保ちながら自身の最高地点を更新し続けてきた宮本が放つ、最高傑作と呼べる作品となる。

すでに発表されている、TBS系『news23』エンディングテーマ「close your eyes」、TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ「over the top」、フジテレビ4月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌「Today-胸いっぱいの愛を-」、映画『爆弾』主題歌「I AM HERO」に加えられる新曲の詳細は、後日発表となる。

なお、6月12日にぴあアリーナMMにて行われたバースデーライブを収録したBlu-ray付の初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤と、10月27日に行われた『俺と、友だち』日本武道館公演を収録したBlu-ray付の初回限定「俺と、友だち」盤の2種の初回限定盤も同時発売される。

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

ALBUM『I AM HERO』

■関連リンク

宮本浩次 OFFICIAL SITE

https://miyamotohiroji.com/