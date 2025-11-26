　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の21万7161枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　217161(　217134)
ソシエテジェネラル証券　　　130901(　130901)
SBI証券　　　　　　　 　　　 85170(　 35450)
サスケハナ・ホンコン　　　　 27930(　 27930)
バークレイズ証券　　　　　　 25833(　 25806)
松井証券　　　　　　　　　　 25329(　 25329)
楽天証券　　　　　　　　　　 43852(　 21492)
日産証券　　　　　　　　　　 14574(　 14574)
モルガンMUFG証券　　　　　　　9535(　　9511)
JPモルガン証券　　　　　　　　9220(　　9220)
三菱UFJeスマート　　　　　　 13438(　　8230)
ビーオブエー証券　　　　　　　6372(　　6372)
ゴールドマン証券　　　　　　　5595(　　5513)
マネックス証券　　　　　　　　4984(　　4984)
野村証券　　　　　　　　　　　4310(　　4254)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　4162(　　4102)
東海東京証券　　　　　　　　　3453(　　3453)
UBS証券　　　　　　　 　　　　3239(　　3239)
インタラクティブ証券　　　　　2725(　　2725)
広田証券　　　　　　　　　　　2705(　　2705)


◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　5925(　　4925)
ソシエテジェネラル証券　　　　3565(　　3565)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 735(　　 303)
楽天証券　　　　　　　　　　　 336(　　 258)
フィリップ証券　　　　　　　　 177(　　 177)
マネックス証券　　　　　　　　 177(　　 177)
松井証券　　　　　　　　　　　 172(　　 172)
バークレイズ証券　　　　　　　 102(　　 102)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 112(　　　98)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　17(　　　17)
日産証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
JPモルガン証券　　　　　　　　1015(　　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　　 8)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　　 4)
光世証券　　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)


◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 127(　　 127)
ソシエテジェネラル証券　　　　　96(　　　96)
フィリップ証券　　　　　　　　　35(　　　35)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　　21)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　25(　　　17)
マネックス証券　　　　　　　　　11(　　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース