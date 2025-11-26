「日経225ミニ」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限21万7161枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の21万7161枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 217161( 217134)
ソシエテジェネラル証券 130901( 130901)
SBI証券 85170( 35450)
サスケハナ・ホンコン 27930( 27930)
バークレイズ証券 25833( 25806)
松井証券 25329( 25329)
楽天証券 43852( 21492)
日産証券 14574( 14574)
モルガンMUFG証券 9535( 9511)
JPモルガン証券 9220( 9220)
三菱UFJeスマート 13438( 8230)
ビーオブエー証券 6372( 6372)
ゴールドマン証券 5595( 5513)
マネックス証券 4984( 4984)
野村証券 4310( 4254)
BNPパリバ証券 4162( 4102)
東海東京証券 3453( 3453)
UBS証券 3239( 3239)
インタラクティブ証券 2725( 2725)
広田証券 2705( 2705)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5925( 4925)
ソシエテジェネラル証券 3565( 3565)
SBI証券 735( 303)
楽天証券 336( 258)
フィリップ証券 177( 177)
マネックス証券 177( 177)
松井証券 172( 172)
バークレイズ証券 102( 102)
三菱UFJeスマート 112( 98)
ドイツ証券 17( 17)
日産証券 17( 17)
JPモルガン証券 1015( 15)
BNPパリバ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 127( 127)
ソシエテジェネラル証券 96( 96)
フィリップ証券 35( 35)
SBI証券 27( 21)
三菱UFJeスマート 25( 17)
マネックス証券 11( 11)
松井証券 5( 5)
楽天証券 7( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース