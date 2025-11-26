「TOPIX先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万1290枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1290枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11290( 11290)
ソシエテジェネラル証券 7842( 7842)
ゴールドマン証券 2645( 2597)
バークレイズ証券 2238( 2238)
ビーオブエー証券 1384( 1384)
JPモルガン証券 1310( 1310)
サスケハナ・ホンコン 590( 590)
モルガンMUFG証券 547( 547)
ドイツ証券 445( 445)
UBS証券 428( 382)
シティグループ証券 312( 312)
日産証券 177( 177)
SBI証券 171( 125)
HSBC証券 82( 82)
インタラクティブ証券 72( 72)
野村証券 65( 65)
BNPパリバ証券 64( 64)
三菱UFJeスマート 61( 61)
松井証券 15( 15)
みずほ証券 13( 13)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
日産証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース