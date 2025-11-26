「TOPIX先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万7368枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万7368枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27368( 24965)
ソシエテジェネラル証券 26189( 22690)
JPモルガン証券 6299( 5499)
バークレイズ証券 5568( 4954)
ゴールドマン証券 11459( 4459)
モルガンMUFG証券 3942( 3668)
サスケハナ・ホンコン 2788( 2788)
ビーオブエー証券 1483( 1413)
野村証券 2264( 1302)
シティグループ証券 3369( 1199)
みずほ証券 5092( 1066)
BNPパリバ証券 2869( 969)
ドイツ証券 827( 827)
三菱UFJ証券 1408( 558)
UBS証券 2327( 549)
日産証券 437( 437)
SMBC日興証券 1269( 399)
大和証券 346( 346)
SBI証券 863( 323)
広田証券 212( 212)
三菱UFJeスマート 4( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 89( 89)
ABNクリアリン証券 1269( 69)
ソシエテジェネラル証券 65( 65)
日産証券 32( 32)
フィリップ証券 17( 17)
野村証券 10( 10)
ゴールドマン証券 4000( 0)
みずほ証券 4000( 0)
三菱UFJ証券 500( 0)
SMBC日興証券 500( 0)
BNPパリバ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース