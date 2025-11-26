手元を彩るレトロな輝き！Mico宝飾店「アンティーク時計販売会」

ジュエリーショップ「Mico宝飾店」にて、時代を超えて愛される名品時計が集まる特別なイベントがスタートしました。

2025年11月20日(木)より、Mico宝飾店オンラインショップにて「希少ブランド・アンティーク時計特集」が開催されており、ロレックスやカルティエ、オメガといった憧れのブランド時計が順次公開されています。

Mico宝飾店「希少ブランド・アンティーク時計特集」

開催期間：2025年11月20日(木)〜

販売場所：Mico宝飾店オンラインショップ

Mico宝飾店が独自のルートで入手した、希少価値の高いアンティーク時計やヴィンテージ時計が一堂に会する特集企画です。

取り扱われる時計はすべて、専門の時計技師によるオーバーホール（分解掃除）済み。外装の磨き上げや、必要に応じた部品交換、再メッキ加工などが施されており、アンティークでありながら安心して日常使いできる品質が保たれています。

各ブランドのコレクションはスケジュールに合わせて順次販売が開始されます。

ロレックス（ROLEX）コレクション

11月26日(水)より第一弾として登場したのは、ロレックスの手巻き腕時計コレクションです。

小ぶりでエレガントなデザインが魅力の「プレシジョン」や、その日の気分でベルトを付け替えられる名品「カメレオン」、花のような繊細なデザインの「オーキッド」など、女性の手元を華やかに彩るモデルが揃います。

18金無垢のケースを用いたモデルなど、資産価値としても注目の高いラインナップです。

カルティエ（Cartier）コレクション

いつの時代も女性の憧れであるカルティエからは、不動の人気を誇る「マストタンク」が登場。

文字盤のデザインも、クラシカルなローマンダイヤルなどバリエーション豊かに展開されます。

洗練されたスクエアケースと上品な佇まいは、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。

オメガ（OMEGA）コレクション

実用性と美しさを兼ね備えたオメガのアンティークウォッチも見逃せません。

「デビル」や「ジュネーヴ」といった代表的なシリーズに加え、ジュエリーのようにキラキラと輝くカットガラスを採用したモデルなどがラインナップ。

シンプルでありながら存在感のあるデザインは、ファーストアンティークウォッチとしてもおすすめです。

このほか、ジャガー・ルクルト、ハミルトン、ティファニー、シャネルといった名門ブランドの時計も取り扱われます。

長い時を経て今に受け継がれた一点物の時計たち。自分だけの運命の一本を探しに、Mico宝飾店のオンラインショップを訪れてみてはいかがでしょうか。

Mico宝飾店「希少ブランド・アンティーク時計特集」の紹介でした。

