「日経225先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万1930枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1930枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11930( 11852)
ソシエテジェネラル証券 3630( 3630)
バークレイズ証券 1227( 1227)
松井証券 1076( 1076)
SBI証券 1838( 1030)
サスケハナ・ホンコン 904( 904)
JPモルガン証券 790( 771)
日産証券 720( 720)
シティグループ証券 599( 565)
UBS証券 569( 546)
三菱UFJeスマート 595( 539)
ビーオブエー証券 431( 431)
ゴールドマン証券 496( 363)
楽天証券 710( 316)
マネックス証券 211( 211)
HSBC証券 202( 202)
ドイツ証券 170( 170)
モルガンMUFG証券 131( 131)
フィリップ証券 115( 115)
インタラクティブ証券 99( 99)
野村証券 19( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
SBI証券 66( 56)
日産証券 50( 50)
松井証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
楽天証券 20( 18)
三菱UFJeスマート 17( 13)
マネックス証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
バークレイズ証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
光世証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース