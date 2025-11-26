「日経225先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万7303枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月26日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7303枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17303( 16036)
ソシエテジェネラル証券 9304( 8803)
サスケハナ・ホンコン 2821( 2821)
JPモルガン証券 3452( 2480)
SBI証券 3507( 2354)
バークレイズ証券 2515( 2327)
ゴールドマン証券 2291( 1681)
野村証券 3231( 1437)
モルガンMUFG証券 2202( 1219)
ビーオブエー証券 1188( 876)
日産証券 896( 793)
ドイツ証券 690( 689)
松井証券 664( 664)
UBS証券 715( 535)
楽天証券 684( 436)
みずほ証券 442( 413)
インタラクティブ証券 356( 356)
シティグループ証券 563( 332)
大和証券 420( 328)
BNPパリバ証券 903( 309)
HSBC証券 180( 0)
三菱UFJeスマート 30( 0)
SMBC日興証券 20( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 681( 381)
ソシエテジェネラル証券 315( 315)
SMBC日興証券 100( 100)
日産証券 100( 100)
SBI証券 83( 67)
松井証券 65( 65)
楽天証券 78( 60)
三菱UFJeスマート 41( 39)
バークレイズ証券 37( 37)
野村証券 20( 20)
ナティクシス証券 17( 17)
インタラクティブ証券 9( 9)
マネックス証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
JIA証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 300( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース