3人組グループ、純烈が26日、東京・渋谷公会堂で「全国ツアー2025」のファイナル公演を行い、終盤でリーダー酒井一圭（50）がプロデュースを手がけた新人4人組グループ「モナキ」を発表した。来春にメジャーデビューをする。 メンバーは、じん、サカイJr．、ケンケン、おヨネの4人。平均年齢は32歳。

◆4人のプロフィル

▼じん 1987年（昭62）2月26日生まれ。東京都板橋区出身。3歳から電子オルガンを始め、小学生のころに作曲を始めた。11年にミュージカル「テニスの王子様 2ndシーズン」の大石秀一郎役で注目を集める。14年の特撮ドラマ「烈車戦隊トッキュウジャー」ではトッキュウ2号・トカッチ役として出演。グループ最年長。180センチ。血液型AB。

▼サカイJr． 1988年（昭63）12月8日、米テキサス州生まれ。東京都育ち。千葉大工学部大学院を首席で卒業。卒業後は鉄道会社に勤務しながら1級建築士の資格を取得。駅舎や駅ビルの開発を担当して受賞歴も持つ。その後、転職して再開発事業に携わったが、幼いころからの「表現者になりたい」という思いを捨てきれなかった。未経験から歌とダンスレッスンをスタート。既婚者で1児の父。特技はプレゼン、ジャグリング。182センチ。

▼おヨネ 1997年（平9）8月15日生まれ。大阪府寝屋川市出身。幼いころから歌うことが大好きで、高校時代に「カラオケバトル」に出場。大学ではアカペラサークルに所属し、カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた。動画審査で個性あふれるパフォーマンスを披露して酒井の目に留まった。特技はゲーム「太鼓の達人」（段位道場9段）。グループ最年少。172センチ。血液型A。

▼ケンケン 1996年（平8）7月16日生まれ。福岡市出身。14年、高校在学中に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストに選出されたことをきっかけに芸能界入り。16年に特撮ドラマ「動物戦隊ジュウオウジャー」でタスク／ジュウオウエレファント役を演じた。18年に「花は咲くか」で映画初主演。その後に芸能界を離れたが、新たな決意で芸能活動を再開する。177・5センチ。血液型O。