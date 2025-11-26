三浦大知が『tiny desk concerts JAPAN』に登場 18名のゴスペルクワイヤー率いた濃密なパフォーマンス
NHKによる音楽番組『tiny desk concerts JAPAN』に、三浦大知が初出演することが決定した。今回は、三浦が全幅の信頼を寄せる5名のバンドメンバーに加え、18名のゴスペルクワイヤーを率いた過去最多の編成で収録が行われた。
【写真】大人数のバンドで楽しそうにパフォーマンスする三浦大知
同番組は、アメリカ発の人気音楽プラットフォーム『tiny desk concerts』の日本版。BTSやテイラー・スウィフトなども出演している本家同様、リアルな音楽を体感できる空間での音楽番組として注目されている。これまでに、藤井 風、小沢健二、ASKA、ちゃんみななどさまざまなアーティストが出演している。
三浦は今回、限られたスペースに響きわたるゴスペルクワイヤーの高揚感と繊細な息遣い、そして自らの伸びやかなボーカルを重ね合わせたステージを披露。“歌の力”そのものを体感できる、唯一無二のパフォーマンスとなっている。ライブやテレビ番組とは異なる“至近距離の三浦大知”が届ける濃密なパフォーマンスに期待が高まる。
バンドは瀧田敏広（キーボード）、石田まり（キーボード）、高尾俊行（ドラム）、滝元堅志（ベース）、上條頌（ギター）。ゴスペルクワイヤーは18名から成る33:3（読み：サーティースリースリー）で、コーラスアレンジは牧野帆南と上條頌が手がけた。
番組はNHKワールド JAPANにて30日と12月1日に国際放送されるほか、NHK総合テレビでは12月1日（11月30日深夜）に放送される予定。
■放送予定
・NHKワールド JAPAN
11月30日（日） 前11：10〜前11：39／後7：10〜後7：39
12月1日（月） 前0：10〜前0：39／前6：10〜前6：39
・NHK総合
12月1日（月） 前0：10〜前0：39 ※11月30日（日）深夜
