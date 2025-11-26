ヴィン・ディーゼル、確執噂のドウェイン・ジョンソンの新作を称賛 良好関係を強調
「ワイルド・スピード」シリーズで長年共演するも、2016年に突如確執が報じられたヴィン・ディーゼルとドウェイン・ジョンソン。ドウェインが伝説のプロレスラーであるマーク・カーを演じた新作『The Smashing Machine（原題）』でオスカー候補と評判を集めていることを受け、ヴィンが彼の演技を称賛するとともに、「ワイスピ」シリーズへの貢献を讃えた。
【写真】ヴィン・ディーゼルが公開 「ワイスピ」撮影中のドウェイン・ジョンソンとの2ショット＆長文メッセージ
ヴィンは現地時間11月25日にインスタグラムを更新し、「ワイルド・スピード」シリーズ撮影中の2ショットを公開。「人生におけるもっとも素晴らしい贈り物の1つは、金で買えるものではない。人生を通して築き上げた人間関係だ」と綴り、長文メッセージをシェアした。
ドウェインとは、カリフォルニアに移住したばかりの頃に知り合い、『トリプルX』（2002）のトレーニングを一緒にしたと言及。「彼は俺のアクションのキャリアの始まりに、美しい形で関わってくれた」と振り返った。
そして「ドウェインを讃えよう」と続け、「世界的認知を維持するために、日々どれほどの努力が必要か、人は分かっていない。世界中のファミリーに、誰と一緒に仕事をしたいかと聞いた時のことを覚えている。ジャンという女性は俺とドウェインの共演を夢見ていると語ってくれた。それが、映画界で最もダイナミックなコンビの1つになったんだ。2人の強い個性がぶつかりあい、記憶に残るものを生み出した。彼は全身全霊でホブス役に取り組み、このキャラクターに消えることのない爪痕を残した」と称賛。
最後に『The Smashing Machine（原題）』におけるドウェインのパフォーマンスに触れて、「ドウェインは本当にやり抜いた。我々をあの時代に引き戻し、輝かせた」と述べ、マークとドウェインの両者を「誇りに思う」と締めくくった。
人気カーアクション映画「ワイルド・スピード」シリーズで共演を重ねてきた2人だが、2016年8月、『ICE BREAK』の撮影中に、ドウェインが自身のフェイスブック（現在は削除）で、「あまりにも臆病で、結局何もしようとしない。意気地なしだ」とヴィンを痛烈に批判。突如2人の不仲が浮上し、ヴィンがインスタグラムにて「ワイスピ」シリーズへの復帰を公開依頼するも、ドウェインがこれを拒絶するなど、長く確執が取り沙汰された。
それから数年後の2023年、ドウェインがインスタグラムにてヴィンと和解したことを公表。「昨年の夏、俺とヴィン・ディーゼルは過去をすべて水に流した。俺たちはみな兄弟愛で物事を解決し、愛するシリーズとキャラクター、そしてファンを大切にするつもりだ。これまで、“観客第一”の精神でキャリアを築いてきた。これが俺の指針だ」と綴り、自身主演のスピンオフで、「ワイスピ」シリーズへの復帰を明らかにした。
また、今年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞では、プレゼンターとして登場したヴィンが、客席にドウェインを見つけ、「やあ、ドウェイン」と挨拶。ぎこちない表情を浮かべるドウェインの表情をカメラが捉え、会場の笑いを誘っていた。
