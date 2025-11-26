½ãÎõ¡¢ÄïÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤¬Íè½Õ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¥â¥Ê¥¤Ë·èÄê¡¡¼ò°æ°ì·½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÖÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦½ãÎõ¡Ê¼ò°æ°ì·½¡¢ÇòÀîÍµÆóÏº¡¢¸å¾åæÆÂÀ¡Ë¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025 ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ø¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¢§½ãÎõ¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡Ù¡Ê¢§¡á²¹Àô¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀË¤«¤Ê4¿Í¤¬Â·¤¦¡ª½ãÎõ¤ÎÄïÊ¬¥â¥Ê¥
¡¡Ç¯¤Ë1²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥µ¥À¥ó¥´¥Þ¥·¥óµÓËÜ¤Î¼Çµï»ÅÎ©¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£Ç¯¤â11·î26Æü¡Ê¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯10·î¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ°Ê¹ß¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¼ò°æ°ì·½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ ¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò·Ð¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÄïÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡±þÊç¼Ô1000¿Í¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥â¥Ê¥¡×¤Ë·èÄê¡£¡Ö¤â¤Ê¤¡×¤Ï¸Å¸ì¤Ç¡ÈÌ¾¤â¤Ê¤¡É¡È¿´¤â¤Ê¤¡É¡ÈÊª¤â¤Ê¤¡É¤ÎÃ»½Ì·Á¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¼ò°æ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ÖÌµÌ£Ìµ½¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤Ê¤¡×¤¬»ý¤Ä¡¢¡ÖÍÌ¾¤Ç¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµ¿´¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¸¤ó¡¢¥µ¥«¥¤Jr.¡¢¥±¥ó¥±¥ó¡¢¤ª¥è¥Í¤Î4¿Í¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï32ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£2026Ç¯½Õ¤ËÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼ò°æ¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï½ËÊ¡¡£¥µ¥«¥¤Jr.¤Ï±Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤ª¥è¥Í¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¤ÇÁá¤¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡£¤¸¤ó¤Ï¡ØÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¥È¥Ã¥¥å¥¦2¹æ¡¿¥È¥«¥Ã¥ÁÌò¤Ç¡¢¥±¥ó¥±¥ó¤Ï¡ØÆ°ÊªÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ª¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥¸¥å¥¦¥ª¥¦¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡¿¥¿¥¹¥¯Ìò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼èºà²ñ¤â¼Â»Ü¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡¢¤¸¤ó¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢°¦¤Î¤¢¤ë·Á¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼ê±þ¤¨¤òÇ®¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦·Ð¸³¤âÊúÉé¤Ê¥±¥ó¥±¥ó¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎµÒÁØ¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»þ¤È³§¤µ¤ó¤¬ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÇ®ÎÌ¤ÏÆ±¤¸¡£¤³¤Ã¤Á¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¸µµ¤¤â¤é¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î·ÝÇ½³¦¤È¤Ê¤ë¥µ¥«¥¤Jr.¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È²ñ¼Ò°÷¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸¤ÎÈ¿±þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¶Ã¤¤È´¶Æ°¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤¿¹âÍÈ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤ª¥è¥Í¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È½ãÎõ¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥µ¥À¥ó¥´¥Þ¥·¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤«ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄïÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇòÀî¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬²¿Ç¯¸å¤«¤ËÍä¤ó¤ÀÌÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¡¢¸å¾å¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢¥â¥Ê¥¤Î³§¤µ¤ó¤¬LINE CUBE¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ò°æ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÃ¯¤«¼¤á¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¸å¾å¤Ï¡Öº£Æü¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¡¢ÇòÀî¤â¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²þ¤á¤Æ¼ò°æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä¹»ý¤Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£¸å¾å¤â³Ø¹»¤ò¼¤á¤Æ½ãÎõ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½÷Í¥¤µ¤ó¤È·ëº§¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÌ´¤òÄÏ¤ó¤À¡£Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¤Ï»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¥â¥Ê¥¡×¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¤¸¤ó¡Û1987Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì 38ºÐ 180¥»¥ó¥Á ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è½Ð¿È AB·¿
3ºÐ¤«¤é¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤è¤êºî¶Ê¤Ë¿Æ¤·¤à¡£²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢·ÝÇ½¤ÎÆ»¤Ø¡£2011Ç¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ 2nd¥·¡¼¥º¥ó¡Ù¤ÎÂçÀÐ½¨°ìÏºÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¥È¥Ã¥¥å¥¦2¹æ¡¿¥È¥«¥Ã¥ÁÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ø¤ÈÅ¾¿È¡£²»³Ú³èÆ°¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¡¢¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¡¢¸«»ö¹ç³Ê¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¡£
¡Ú¥µ¥«¥¤Jr.¡Û1988Ç¯12·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì 36ºÐ 182¥»¥ó¥Á ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£À¸¤Þ¤ìÅìµþÅÔ°é¤Á B·¿
Éã¿Æ¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤¹¡£·úÃÛ¤äÅÔ»Ô·×²è¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÀéÍÕÂç³Ø¹©³ØÉôÂç³Ø±¡¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤ÏË¿Ä¶ÍÌ¾Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é°ìµé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£·úÃÛ»Î¤È¤·¤Æ±Ø¼Ë¤ä±Ø¥Ó¥ë¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¡¢Å´Æ»·úÃÛ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¼õ¾ÞÎò¤â»ý¤Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÅìµþ·úÊª¡Ë¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢ºÆ³«È¯»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¤âÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿É½¸½¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤º¡¢¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë±þÊç¡£½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë²Î¤É¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ûº§¼Ô¤Ç°ì»ù¤ÎÉã¡£ÆÃµ»¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¡£
¡Ú¤ª¥è¥Í¡Û1997Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì 28ºÐ 172¥»¥ó¥Á ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½Ð¿È A·¿
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë½Ð¾ì¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥¢¥«¥Ú¥é¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±µÊÃã¤Ç²Î¾§ÎÏ¤òËá¤¤¤¿¡£²»³Ú¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯¤Ë¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÃÎ¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¼ò°æ°ì·½¤Î¡Ö¸ÄÀÅª¤ÊÊýÂç´¿·Þ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢±þÊç¤ò·è°Õ¡£Æ°²è¿³ºº¤Ç¤Ï¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¼ò°æ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¡£ÆÃµ»¤Ï¥²¡¼¥à¡ØÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡Ù¡ÊÃÊ°ÌÆ»¾ì9ÃÊ¡Ë¡£
¡Ú¥±¥ó¥±¥ó¡Û1996Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì 29ºÐ 177.5¥»¥ó¥Á Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È O·¿
2014Ç¯¡¢¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¡Ø¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2016Ç¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ°ÊªÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ª¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥¸¥å¥¦¥ª¥¦¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡¿¥¿¥¹¥¯¤ò±é¤¸¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø²Ö¤Ïºé¤¯¤«¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1ÅÙ·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¤Æ°û¿©¶È¤Ë·È¤ï¤ë¤â¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¤ì¤º¡¢¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¡£¥â¥Ê¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
