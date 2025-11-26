タラ・リード、ホテルで薬物を盛られた？ 意識もうろうでホテルから救急搬送される
お色気青春コメディ『アメリカン・パイ』（1999）でブレイクしたタラ・リードが、週末に米シカゴのホテルから病院に救急搬送されたことを受け、何者かに薬物を混入されたと訴えた。
【写真】『アメリカン・パイ』でブレイクした「タラ・リード」フォトギャラリー
TMZによると、タラは現地時間11月22日遅くにホテルにチェックインした後、階下に降りてたばことドリンクを注文。たばこを吸うためにバーを出たところ、ロビーでYouTuber数人と遭遇し、そのうちの1人と一緒に外でたばこを吸ったそう。バーに戻ってみると、彼女が飲んでいたワイングラスがナプキンで覆われており、気に留めずワインを口にしたところ、気が付いたら病院だったと訴えている。
同サイトがシェアした当時の映像では、意識もうろうとしたタラが、男性に抱えられながら、用意された車いすに座る様子が映し出され、呂律の回らない口調で何かを話す様子や、車いすに座ることもままならずに滑り落ちそうになる姿、その後担架に載せられて運び出される様子が捉えられている。JustJaredによれば、タラは救急隊員が到着する前、「私を誰だと思ってる。私は有名人。わたしは女優」と叫んでいたそうだ。
地元警察はTMZに対し、23日午前0時39分に「病人」がいると救急通報を受けて駆け付け、ホテルの警備員とともに対応したとコメント。「薬物混入」に関する情報はなく、また薬物に関する報告も受けていないうそうだ。
なおタラは、過去に薬物乱用問題を抱えており、2008年にはリハビリ施設に入所したほか、2013年にも、泥酔した状態でパーティーを後にする姿をパパラッチされ、注目を集めた。
【写真】『アメリカン・パイ』でブレイクした「タラ・リード」フォトギャラリー
TMZによると、タラは現地時間11月22日遅くにホテルにチェックインした後、階下に降りてたばことドリンクを注文。たばこを吸うためにバーを出たところ、ロビーでYouTuber数人と遭遇し、そのうちの1人と一緒に外でたばこを吸ったそう。バーに戻ってみると、彼女が飲んでいたワイングラスがナプキンで覆われており、気に留めずワインを口にしたところ、気が付いたら病院だったと訴えている。
地元警察はTMZに対し、23日午前0時39分に「病人」がいると救急通報を受けて駆け付け、ホテルの警備員とともに対応したとコメント。「薬物混入」に関する情報はなく、また薬物に関する報告も受けていないうそうだ。
なおタラは、過去に薬物乱用問題を抱えており、2008年にはリハビリ施設に入所したほか、2013年にも、泥酔した状態でパーティーを後にする姿をパパラッチされ、注目を集めた。