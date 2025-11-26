純烈・酒井一圭、スーパー戦隊シリーズの一区切りに本音「さみしい…」 スーパーヒーロー大集合の映画に期待も
歌謡コーラスグループ・純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで全国ツアー2025 ツアーファイナル『いい風呂の日▼純烈コンサート2025』（▼＝温泉マーク）を開催した。
【集合ショット】ガッツポーズで気合を入れる純烈＆モナキ
終了後には取材会も実施。50年にわたり愛されてきたテレビ朝日系「スーパー戦隊」シリーズの放送枠が、50年を一区切りとし、2026年から新たな特撮シリーズとなることが発表された。酒井は『百獣戦隊ガオレンジャー』（2001）にガオブラック／牛込草太郎に出演。今の活動の礎となっている。酒井はスーパー戦隊シリーズへの思いを問われると「僕、（50歳でスーパー戦隊シリーズと）同い年やからさみしい」と一言。新たな特撮シリーズ【PROJECT R.E.D.】を立ち上げ、その第1弾作品として『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』を制作・放送することとなっていて、酒井は「『宇宙刑事』の発表があった。身内だから仲間のスタッフやアクションの人たちの仕事がなくなるんじゃないかと心配しちゃったけど、続くのがうれしい。スーパーヒーローが大集合の映画を待ってる。51作目は世界に行ってほしいね」と朗らかに話していた。
年に1回行われるプロレスラー・スーパーササダンゴマシン脚本の芝居仕立てのコンサート。年も11月26日（いい風呂の日）に開催となった。また、2023年10月に記者会見を行って以降ベールに包まれていた『酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディション』を経て結成された弟分グループがサプライズ登場した。
応募者1000人から選ばれたメンバーを中心に構成された4人組の名前は「モナキ」に決定。「もなき」は古語で“名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、プロデューサーの酒井がメンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーは、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人。平均年齢は32歳となる。2026年春に日本クラウンからメジャーデビューを予定している。最後の曲を歌唱する前に、酒井からグループ名などが発表されるとファンは祝福。サカイJr.は駅の大規模開発をしていたことが発表されると驚きの声が。おヨネは独特のキャラで早くもファンが誕生。じんは『烈車戦隊トッキュウジャー』にトッキュウ2号／トカッチ役で、ケンケンは『動物戦隊ジュウオウジャー』のジュウオウエレファント／タスク役で知られており、名前を呼ばれていた。
■「モナキ」メンバー
【じん】1987年2月26日生まれ 38歳 180センチ 東京都板橋区出身 AB型
3歳からエレクトーンを始め、小学校のころより作曲に親しむ。音楽を通して表現する楽しさにひかれ、芸能の道へ。2011年、ミュージカル『テニスの王子様 2ndシーズン』の大石秀一郎役で注目を集める。2014年にはスーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』にトッキュウ2号／トカッチ役で出演した。俳優としての活動を経てミュージシャンへと転身。音楽活動の経験を重ねる中、『セカンドチャンスオーディション』に挑戦し、見事合格。グループ最年長。
【サカイJr.】1988年12月8日生まれ 36歳 182センチ アメリカ・テキサス州生まれ東京都育ち B型
父親の仕事の関係で幼少期をアメリカで過ごす。建築や都市計画に興味を持ち、千葉大学工学部大学院を首席で卒業。卒業後は某超有名鉄道会社に勤務しながら一級建築士の資格を取得。建築士として駅舎や駅ビルの開発を担当し、鉄道建築の分野で高い評価を受け、受賞歴も持つ。その後、大手デベロッパー（東京建物）に転職し、再開発事業に携わるも幼い頃から抱いていた表現者になりたいという想いを捨てきれず、『セカンドチャンスオーディション』に応募。順調なキャリアに区切りをつけ、未経験から本格的に歌どダンスレッスンをスタート。既婚者で一児の父。特技はプレゼン、ジャグリング。
【おヨネ】1997年8月15日生まれ 28歳 172センチ 大阪府寝屋川市出身 A型
幼いころから歌うことが大好きで、高校時代には「カラオケバトル」に出場。大学ではアカペラサークルに所属し、カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた。音楽を趣味として会社員生活を送っていた2023年にカラオケ店で『セカンドチャンスオーディション』を知り、プロデューサー・酒井一圭の「個性的な方大歓迎！」という言葉に背中を押され、応募を決意。動画審査では個性あふれるパフォーマンスを披露し、酒井の目に留まる。グループ最年少。特技はゲーム『太鼓の達人』（段位道場9段）。
【ケンケン】1996年7月16日生まれ 29歳 177.5センチ 福岡県福岡市出身 O型
2014年、高校在学中に『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でファイナリストに選出されたことをきっかけに芸能界入り。2016年にスーパー戦隊シリーズ『動物戦隊ジュウオウジャー』のジュウオウエレファント／タスクを演じ、人気を博す。2018年には映画『花は咲くか』で映画初主演を務めた。その後、1度芸能界を離れて飲食業に携わるも、表現者としての夢を諦めきれず、新たな決意で芸能活動を再開。モナキのメンバーとして新たなスタートを切る。
【集合ショット】ガッツポーズで気合を入れる純烈＆モナキ
終了後には取材会も実施。50年にわたり愛されてきたテレビ朝日系「スーパー戦隊」シリーズの放送枠が、50年を一区切りとし、2026年から新たな特撮シリーズとなることが発表された。酒井は『百獣戦隊ガオレンジャー』（2001）にガオブラック／牛込草太郎に出演。今の活動の礎となっている。酒井はスーパー戦隊シリーズへの思いを問われると「僕、（50歳でスーパー戦隊シリーズと）同い年やからさみしい」と一言。新たな特撮シリーズ【PROJECT R.E.D.】を立ち上げ、その第1弾作品として『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』を制作・放送することとなっていて、酒井は「『宇宙刑事』の発表があった。身内だから仲間のスタッフやアクションの人たちの仕事がなくなるんじゃないかと心配しちゃったけど、続くのがうれしい。スーパーヒーローが大集合の映画を待ってる。51作目は世界に行ってほしいね」と朗らかに話していた。
応募者1000人から選ばれたメンバーを中心に構成された4人組の名前は「モナキ」に決定。「もなき」は古語で“名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、プロデューサーの酒井がメンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーは、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人。平均年齢は32歳となる。2026年春に日本クラウンからメジャーデビューを予定している。最後の曲を歌唱する前に、酒井からグループ名などが発表されるとファンは祝福。サカイJr.は駅の大規模開発をしていたことが発表されると驚きの声が。おヨネは独特のキャラで早くもファンが誕生。じんは『烈車戦隊トッキュウジャー』にトッキュウ2号／トカッチ役で、ケンケンは『動物戦隊ジュウオウジャー』のジュウオウエレファント／タスク役で知られており、名前を呼ばれていた。
■「モナキ」メンバー
【じん】1987年2月26日生まれ 38歳 180センチ 東京都板橋区出身 AB型
3歳からエレクトーンを始め、小学校のころより作曲に親しむ。音楽を通して表現する楽しさにひかれ、芸能の道へ。2011年、ミュージカル『テニスの王子様 2ndシーズン』の大石秀一郎役で注目を集める。2014年にはスーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』にトッキュウ2号／トカッチ役で出演した。俳優としての活動を経てミュージシャンへと転身。音楽活動の経験を重ねる中、『セカンドチャンスオーディション』に挑戦し、見事合格。グループ最年長。
【サカイJr.】1988年12月8日生まれ 36歳 182センチ アメリカ・テキサス州生まれ東京都育ち B型
父親の仕事の関係で幼少期をアメリカで過ごす。建築や都市計画に興味を持ち、千葉大学工学部大学院を首席で卒業。卒業後は某超有名鉄道会社に勤務しながら一級建築士の資格を取得。建築士として駅舎や駅ビルの開発を担当し、鉄道建築の分野で高い評価を受け、受賞歴も持つ。その後、大手デベロッパー（東京建物）に転職し、再開発事業に携わるも幼い頃から抱いていた表現者になりたいという想いを捨てきれず、『セカンドチャンスオーディション』に応募。順調なキャリアに区切りをつけ、未経験から本格的に歌どダンスレッスンをスタート。既婚者で一児の父。特技はプレゼン、ジャグリング。
【おヨネ】1997年8月15日生まれ 28歳 172センチ 大阪府寝屋川市出身 A型
幼いころから歌うことが大好きで、高校時代には「カラオケバトル」に出場。大学ではアカペラサークルに所属し、カラオケ喫茶で歌唱力を磨いた。音楽を趣味として会社員生活を送っていた2023年にカラオケ店で『セカンドチャンスオーディション』を知り、プロデューサー・酒井一圭の「個性的な方大歓迎！」という言葉に背中を押され、応募を決意。動画審査では個性あふれるパフォーマンスを披露し、酒井の目に留まる。グループ最年少。特技はゲーム『太鼓の達人』（段位道場9段）。
【ケンケン】1996年7月16日生まれ 29歳 177.5センチ 福岡県福岡市出身 O型
2014年、高校在学中に『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』でファイナリストに選出されたことをきっかけに芸能界入り。2016年にスーパー戦隊シリーズ『動物戦隊ジュウオウジャー』のジュウオウエレファント／タスクを演じ、人気を博す。2018年には映画『花は咲くか』で映画初主演を務めた。その後、1度芸能界を離れて飲食業に携わるも、表現者としての夢を諦めきれず、新たな決意で芸能活動を再開。モナキのメンバーとして新たなスタートを切る。