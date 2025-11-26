宮本浩次、4年半ぶりのオリジナルアルバム『I AM HERO』発表 還暦迎える来年6月にリリース決定
歌手の宮本浩次が、4年半ぶりとなるニューアルバム『I AM HERO』を2026年6月10日にリリースすることが決定した。
2026年6月12日に還暦を迎える宮本にとって節目の作品となる今作は、TBS系『news23』エンディングテーマ「close your eyes」や、テレビアニメ『トリリオンゲーム』第2クールのオープニングテーマ「over the top」、フジテレビ系ドラマ『人事の人見』主題歌「Today -胸いっぱいの愛を-」、映画『爆弾』主題歌「I AM HERO」といった話題曲を含むアルバム。2024年のソロ活動5周年を機に、セルフカバーや楽曲提供、トリビュート参加など精力的な展開を続けてきた宮本の集大成とも言える1枚となっている。
アルバムは通常盤に加え、2種類の初回限定盤を同時発売。今年の6月12日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われたバースデーライブを収録した『Birthday Concert 最高の日、最高の時』盤と、10月27日に東京・日本武道館で開催された『俺と、友だち』公演を収めた『俺と、友だち』盤となる。いずれもBlu-ray付きの豪華仕様で、それぞれ異なるライブの魅力を楽しむことができる。
なお、アルバム発売に先駆け、全国ツアー『宮本浩次 tour 2026 新しい旅』が2026年1月よりスタートする。1月10日、11日の日本武道館公演を皮切りに、全国9都市で11公演が行われる。
