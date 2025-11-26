ヴァレンティノ ビューティ初のキャンドル「ヴァレンティノ レスィール」誕生。香りを“ホームオブジェ”へ昇華する新コレクション
ヴァレンティノ ビューティは、ローマの宮殿の精神性を宿すクチュールフレグランス「ヴァレンティノ アナトミー オブ ドリームス」から、新たなカテゴリーとしてキャンドルコレクション「ヴァレンティノ レスィール」を発表しました。2025年12月10日（水）、その第一弾となるキャンドル「ヴァレンティノ スィール バロック」と、空間をアートピースのように彩る専用ホルダー「ヴァレンティノ レ ブジョワール」が発売されます。
Courtesy of Valentino
香りを“空間のためのクチュール”へ──キャンドルコレクション〈ヴァレンティノ レスィール〉
「ヴァレンティノ レスィール」は、フレグランスとしての香りをさらに発展させ、生活空間の空気そのものをデザインするホームフレグランスの新コレクションです。ローマ宮殿の静謐さ、建築美、そしてヴァレンティノのクチュール精神を、キャンドルという“ホームオブジェ”へと昇華しています。
Courtesy of Valentino
「ヴァレンティノ スィール バロック」──シチリアの光とグリーンを宿す、香りの小宇宙
初作として登場する「ヴァレンティノ スィール バロック」は、シチリアのエメラルドグリーンの風景を香りで描いたフローラルウッディ香調のキャンドルです。オレンジブロッサムの明るい甘さと、クリーミーで温かみのあるピスタチオが溶け合い、2つの個性が交差する魅惑的な二面性を生み出します。使用されているのは、厳選された鉱物ワックスと植物性ワックスのブレンド、100％コットンの芯、そして灯火が美しく輝くよう調整されたフォーミュラ。調香はダニエラ・アンドリエが手がけ、約35時間の燃焼を通して、没入感のある“香りの旅”を体験することができます。
「ヴァレンティノ スィール バロック」165g／22,550円（税込）
Courtesy of Valentino
ガラス製ホルダー「ヴァレンティノ レ ブジョワール」──ローマ宮殿の意匠を宿すホームオブジェ
アートオブジェとしてデザインされた「ヴァレンティノ レ ブジョワール」は、ローマ宮殿のブニャート装飾から着想を得た、ヴァレンティノの象徴的なスタッズを配したガラス製ホルダーです。キャンドルを灯すだけでなく、メイクブラシホルダーや小物のディスプレイとしても使える多用途なデザインで、空間に永くヴァレンティノの世界観を残します。
「ヴァレンティノ レ ブジョワール」（キャンドルホルダー）／25,300円（税込）
Courtesy of Valentino
【発売情報】
「ヴァレンティノ スィール バロック」165g／22,550円（税込）
「ヴァレンティノ レ ブジョワール」（キャンドルホルダー）／25,300円（税込）
発売日：2025年12月10日（水）
お問い合わせ：
ヴァレンティノビューティ
TEL:0120-323-220
受付時間:月〜金10:00〜12:00, 13:00〜17:00
※土・日・祝・年末年始休
