¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡Û£Ã¥Ç¥à¡¼¥í¤Ç°ÛÎã¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡¡£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó½Ð¤¿¡ª¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ËÀÆÆ£¿òÄ´¶µ»Õ¡Ö¥È¥Ã¥×¤À¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡×
¢¡Âè£´£µ²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£±·î£²£¶Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó ¡¡
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ëµ±¤¤¬Ìá¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï·ªÅì¡¦£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ë¥ô¥£¥»¥¯¥¹¡Ê£²ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ë¡¢¥«¥é¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ê£²ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÄÉÁö¡£ÀÄ¼¯ÌÓ¤ÎÇÏÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¸å¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Î½ÐÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢¾õÂÖ¼¡Âè¤ÇÍÇÏµÇ°¤ËÌÜÉ¸¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÐÁö¤¬Àµ¼°·èÄê¡£ÀÆÆ£¿òÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¯¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µ¤ÏÄ¾Àþ¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤¬½Å¤¯¡¢ÀèÆ¬¤Ë£±ÇÏ¿ÈÈ¾ÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÎÉ²½ÅÓ¾å¡£¤À¤¬¡¢º£½µ¤Ï£²Æ¬¤Î´Ö¤òÀª¤¤¤è¤¯ÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¿¤Ó¤¿¡£Æ¬º¹¤ÇºÇÀèÃå¤·¡¢Á´ÂÎ»þ·×¤â£¶¥Ï¥í¥ó£¸£²ÉÃ£´¡½£±£±ÉÃ£±¤ÈÀè½µ¤è¤ê£±ÉÃÂ®¤¤¡£ÀÆÆ£¿ò»Õ¤Ï¡ÖÀè½µ¤À¤é¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Á°¿Êµ¤Àª¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÎÈ¿±þ¤â¤¹¤´¤¯Â®¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Ì¾¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤â¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼çÀï¤ÎËÌÂ¼Í§µ³¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£Ã¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤¬µ³¾è¡£¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬Ä´¶µ¤Î¤ß¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ò»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê²æ¡¹¤Ï¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¢¤ÎÇÏ¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡££±Æ¬¤ÎÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤òµá¤á¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡Ø¶¥ÇÏ¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡¢Á´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤è¡£Æ°¤¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢£±£´Ãå¤ÈÂçÇÔ¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ð¸ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤Îµ¢¹ñ½éÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°ìÀï°ìÀï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¤Þ¤¿ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç£²Ãå¤ËÉé¤«¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬À©¤·¡¢»©·î¾Þ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬£²Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤ÎÎ©¾ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯Ä¹¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ£²Æ¬¤ä²¤½£ºÇ¶¯ÇÏ¤â½¸¤¦º×Åµ¡£¡Ö¤¤¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÆüËÜÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£¼º°Õ¤ÎÊ©±óÀ¬¤«¤é£±¤«·î¡£Åìµþ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê¿åÇ¼¡¡°¦Èþ¡Ë
¡ÚÀÆÆ£¿òÄ´¶µ»Õ¤Î¸ø¼°²ñ¸«¡¦°ìÌä°ìÆ¬¡Û
¡¡¡½£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡£
¡¡¡Ö¶âÍË¡¢ÅÚÍË¡¢ÆüÍË¡¢¤¢¤È²ÐÍË¤È¡ÊÃÄÌî¡ËÂçÀ®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö³èµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»Ø¼¨¡¢°Õ¿Þ¤Ï¡£
¡¡¡ÖÀè½µ¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥À¥é¥À¥é¤Ã¤È¤·¤¿¡£º£½µ¤ÏÂ¿¾¯Á´ÂÎ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥Ú¡¼¥¹¾å¤²¤¿Ãæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¡¢´Ö¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇÏ¤Ë¤â¤¦°ì¸Ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¤½¤ÎÆ°¤¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡£
¡¡¡Ö½½Ê¬¡¢¹ç³ÊÅÀ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Î³Ê¹¥¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢¤¤¤¤¤È¤¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×