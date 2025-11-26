◆第４６回浦和記念・Ｊｐｎ２（１１月２６日、浦和競馬場・ダート２０００メートル、良）

３〜８歳の１２頭（ＪＲＡ４、南関東７、他地区１）によって争われ、岩田康誠騎手が騎乗した２番人気でＪＲＡのホウオウルーレット（牡６歳、美浦・栗田徹厩舎、父ロージズインメイ）が最後の直線で最内から抜け出し、前走のシリウスＳに続く重賞連勝を飾った。勝ちタイムは２分６秒８。

キャリア２５戦目の６歳秋に初タイトルをつかみ、勢いに乗って初の地方遠征でも結果を出した。岩田康騎手は２００８年スマートファルコン、２０１２年ピイラニハイウェイに続くレース３勝目。ＪＲＡ勢は２０１６年のケイティブレイブから１０連勝となった。

２着は１番人気のロードクロンヌ（横山和生騎手）、３着は７番人気のデルマソトガケ（団野大成騎手）だった。

岩田康誠騎手（ホウオウルーレット＝１着）「まずまずのスタートを切って、いつも後ろからいくのですが、小さい競馬場なので１頭でも前へ行けるように頑張りました。その通りに行ってくれて、終始手応えもリズムも良く走ってくれて、具合の良さもあって、久しぶりの浦和（の騎乗）で勝たせていただいて感謝しています。地方（の馬場）は合うのではないかと思っていました。小回りのコーナリングがどうかでしたが、応えてくれました。コンビを組んで相性のいい馬。次も好走してくれると思います」

横山和生騎手（ロードクロンヌ＝２着）「勝ち馬はうまく抜けてきたね。初コースでも、しっかり力を出し切ってくれた」

団野大成騎手（デルマソトガケ＝３着）「もともと力はあるし、使いながら良くなっている。このレースをきっかけに、もっと良くなりそう」

坂井瑠星騎手（クラウンプライド＝４着）「小回りコースで少し走りにくそうだった。いつもと違うコーナーなので、戸惑っている感じがした」

吉原寛人騎手（ナイトオブファイア＝５着）「左回りも乗りやすかった。跳びが大きいので、ゆったりしたコースの方がよさそう」