2025年6月、宝塚市の住宅街に新しく洋菓子店がオープンしました。

一口食べると“やさしさ”がじんわり広がるそのお菓子は、見た目の可愛さだけでなく、素材や想いまでも丁寧に詰め込まれた一品ばかり。グルテンフリーのチーズケーキやほうじ茶モンブランなど、体にも心にもやさしいスイーツで話題を呼んでいます。

名店仕込みの技と、女性ならではの繊細な感性が光る、期待の新店。早速取材してきました！

宝塚の住宅街にひっそり。想いが詰まった“やさしいお菓子屋さん”

場所は、阪急「小林駅」から歩いて約15分。のどかな住宅街の一角に「すず菓子店」はあります。

店内に入ると、ブルーグレーの壁と木のぬくもりが調和した、おしゃれで落ち着く空間。静かな空気の中、ショーケースには生ケーキや焼き菓子がずらりと並び、「今日はどれにしようかな」と迷う時間もごちそうのひとつです。

お菓子はどれも、国産素材を中心に、きび砂糖やオーガニックのフルーツを使用したやさしい味わい。甘さは控えめで、毎日食べても飽きがこない、“罪悪感のないおやつ”を目指して作られています。

この店を営むのは、大阪の名店「なかたに亭」で5年、「YARD COFFEE」で2年腕を磨いたパティシエール・髙田さん。独立を夢見て間借り営業を始めるも、小麦アレルギーが悪化して一時はお菓子作りから離れることに。だけど、「やっぱり自分の店を持ちたい」という気持ちは揺らがず、治療とコーヒーの勉強を経て、ついにこの場所にたどり着きました。

地元の常連さんとおしゃべりしながら、ゆったり流れる時間を楽しむ空間は、まるで髙田さんの人生そのもの。無理をせず、でも確かに一歩ずつ積み重ねてきた“やさしさ”が、すべてのお菓子に詰まっているようです。

素材にこだわった、毎日食べたいお菓子たち

ショーケースに並ぶのは、季節を感じるモンブランやショートケーキなどの生菓子が6～7種類、焼き菓子が15種類ほど。中でも一番人気なのが、チーズケーキ！見た目はレアチーズ風なのに、実はしっかりベイクドというギャップのある一品です。

このチーズケーキ、グルテンフリーで小麦は一切使っていません。土台のクッキー生地は米粉を使い、シナモンを加えて香りとコクをプラス。

パサつきがちな米粉の食感を工夫でなめらかに仕上げていて、フォークを入れるとトロッ…とろける口あたりがたまりません。レアとベイクドの“いいとこ取り”な、不思議で美味しいチーズケーキでした！

秋のモンブランは、香り高い和栗とほうじ茶のダマンドを組み合わせた大人な一品。タルト生地は薄く、クリームは砂糖不使用のさっぱりした生クリーム。栗の甘さとほうじ茶の渋みが引き立て合って、素材そのものを味わう贅沢感がありました。

チョコレートケーキは、きび糖でふんわり焼き上げたスポンジに、オーガニックのダークチョコレートを使ったクリームを重ねた王道スタイル。ダークといっても苦すぎず、やさしい甘さでお子さまにも好評なのだそう。

そのほかにも、奄美諸島のきび糖と平飼い卵を使った「トロっとプリン」や、オーガニック素材を取り入れたクッキー類も人気。特に、ほうじ茶のクッキーは香ばしさとほろ苦さが絶妙で、思わず全種類制覇したくなるラインアップです。

“無理せず続ける”を大切に。やさしいお菓子と時間を届けたい

お菓子作りを一度離れ、小麦アレルギーと向き合いながらも「やっぱり自分のお店を持ちたい」と再び立ち上がった髙田さん。彼女の原動力は、きっと「好きなことを、無理せず、ずっと続けていきたい」というシンプルで誠実な想い。

「いつかキッシュとかスープとか…軽いランチも出せたらいいなと思ってて。ほっと落ち着ける場所にできたらうれしいですね」と、穏やかに笑います。

その言葉の通り、「すず菓子店」は“派手さ”よりも“しあわせな日常”を感じさせてくれる場所。きび砂糖の甘みのように、ふんわりとやさしく、訪れる人の心に残るお店でした。

About Shop

すず菓子店

兵庫県宝塚市末成町28-35

営業時間：11:00～17:00

定休日：日曜日・月曜日・火曜日（他、インスタグラムにて更新）

Instagram：＠suzu.kashiten

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。