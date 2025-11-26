卑劣な犯行の様子を、防犯カメラが捉えていました。福岡市・中洲で窃盗被害が相次いでいます。容疑者は捕まっておらず、警察が捜査しています。

これは、福岡市・中洲のバーに設置された防犯カメラの映像です。



23日、営業前の午後2時前、突然ドアが開き、1人の男が入ってきました。カメラに気づいたからか、腕で顔を隠す様子も見られました。しかし、男はさらに店の奥へ。物色し始めたのは、店の金庫です。

男は金庫から現金2万円を盗んで立ち去ったといいます。



■矢崎有城 代表

「え、まさか俺の所が。ウソやろとなりました。」



犯行はこれだけではありませんでした。



■矢崎代表

「こっちにも入ってきました。」

1軒目侵入の直後、隣の系列店にも男の姿が。現金など12万円相当を盗んだといいます。さらに。



■矢崎代表

「これ、お客様からもらった東京ばな奈、1個盗むんですよ。」



店は警察に被害届を提出しましたが、2日後の25日、営業前の店に再び侵入者が。金のありかが分かっているためか、カウンターを回らず直接、金庫へと向かいます。不審な人物はフードをかぶり、顔が見えないようにしていましたが、背負っているバッグは2日前に入ってきた男と同じもののように見えます。

なぜ、2度も侵入されたのでしょうか。



店では従業員が店を出るとき必ず施錠します。そして、犯人が店を立ち去った後も、店のカギは閉まっていたといいます。



■矢崎代表

「2回も来られたら、たぶん合鍵を持っているんだと思う。（従業員を）安心させたいので早く出頭してほしいです。」



警察は窃盗事件として捜査しています。