ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップは26日、2日目の開催を終えた。

減点10を取り戻すべく、奮闘を続けている。初日1走目で不良航法となった峰竜太（40＝佐賀）。3、3着と来て、2日目6Rもまた3着だった。ただ、レース内容は秀逸。1M後は4番手付近で、そこから艇を伸ばした。1周2Mは窮屈になりながらも2番手通過を主張。しっかり踏ん張ったターンは絶品だった。事故艇がなければ着を上げていたかもしれない。

「（宮地）元輝にターンを教えてもらったんです。元輝ならこうするなって思いながら回りました。褒めてもらいましたよ。うまい後輩が多いから、いっぱい吸収したいんですよ。オレがオレが、ではなく謙虚にです（笑い）」

トップに君臨していても、探究心は日に日に増している。背中で後輩を引っ張りつつ、いい部分は全て自分のモノにしたい。それをレースで実践する。だからこそ、レース後はいつもイキイキしているのだ。

「賞金よりも、もっともっとうまくなりたいんですよ。輝きを取り戻したいんです」

峰が思う輝きとは3回目のグランプリ制覇に他ならない。この瞬間のために、鍛錬している。とはいえまずは今節。減点分を挽回すべく、勝負の3日目は連勝を狙う。8、12Rに登場だ。