NPB(日本野球機構)は26日、「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」を行い、正力松太郎賞を受賞したドジャースの山本由伸投手がスクリーンに登場しました。

正力松太郎賞とは、その年のプロ野球の発展に最も貢献した監督や選手に贈られる賞で、今季開幕からローテーションの一員を担い、シーズンでは12勝。さらにポストシーズンではチームをワールドシリーズのチャンピオンに導く投球を見せ、日本人投手として初のワールドシリーズMVPを受賞した山本投手が特別賞を受賞しました。

授賞式に山本投手はビデオにて登場。「この度は伝統ある正力松太郎賞特別賞という身に余る光栄な賞をいただき心より感謝申し上げます。ドジャースに移籍して二年目の今シーズンは東京シリーズで開幕投手を務め、ワールドシリーズ優勝決定の瞬間をマウンドで迎えられた充実したシーズンを送ることが出来ました」

「このようにアメリカで新しい挑戦が出来ているのも、日本で過ごしたオリックス・バファローズでの日々、そしてこれまで関わっていただいた監督・コーチ・チームメート、そしてなによりも日本のファンの皆様のおかげだと」

「今後もこの賞に恥じぬようさらなる高みを目指していきたいと思います。本日は本当にありがとうございました」とコメントしました。