新潟市教育委員会は11月26日、教職員3人の懲戒処分を発表しました。いずれも26日付けで減給処分ということです。



減給（10分の1）3か月の処分を受けたのは市立高校の20代の女性教諭です。市教委によりますとこの女性教諭はことし7月、知人らと飲食後、飲食した店から忘れ物として預かった知人の財布から現金3万2000円を抜きとる遺失物等横領を行ったということです。女性教諭は「衝動的にしてしまった」などと話しているということです。





減給（10分の1）2か月の処分を受けたのは市立中学校の60代の男性教諭と市立幼稚園の50代の女性教頭です。男性教諭は、ことし6月、授業開始前の休み時間にシャープペンシルで遊んでいた生徒に近づいて生徒のシャープペンシルを取り、生徒の右手の甲と右手首をシャープペンシルで刺し、全治9日間の傷を負わせたということです。男性教諭はちょっかいを出そうと親しい感覚で意図的にやってしまったという旨の話をしているということです。また女性教頭は、ことし2月に私用で普通乗用車を運転し新潟市中央区の一時停止標識のある交差点で一時停止せず進行し、左方向から進行してきた大型自動二輪車と衝突、相手に重傷を負わせたということです。女性教頭は一時不停止を認めているということです。