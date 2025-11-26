大館市の小学校で、30年あまりにわたって受け継がれてきた太鼓の響きがあります。



大館市のシンボルとも言われる鳳凰山から名づけられた鳳凰太鼓です。



今年も上級生から下級生への指導が始まりました



大館市のシンボル「大文字」。



その文字が刻まれた鳳凰山のほど近く。



長木小学校で、子どもたちが30年あまりにわたって受け継いできた、ある伝統があります。



それが鳳凰山から名づけられた鳳凰太鼓です。





地域の豊かな自然や子どもたちの輝く未来を表現した鳳凰太鼓は1992年に始まりました。長木小学校のために作られた3つのオリジナル曲で構成されています。毎年、6年生が学習発表会や「きりたんぽまつり」などで披露しています。子どもたちがつないできた鳳凰太鼓。冬になると、6年生から4年生、5年生へ演奏方法が受け継がれます。26日は6年生が初めて指導を行いました。子どもたちは、バチの持ち方や構え方など太鼓の基本や大切に受け継いできた鳳凰太鼓のたたき方を伝授しました。5年生「難しいところもあったけど最後はうまくできたところがあったので楽しかったです」5年生「聞いている人の心に響くような迫力のある鳳凰太鼓をやりたいと思いました」6年生「たくましく、自信をもって、バチを振れるというところをそうなってくれたらうれしいです」6年生の演奏を見て憧れを抱く子ども多いという鳳凰太鼓。4年生と5年生は、6年生の指導を受けながら今後も練習を重ね、来年2月の「6年生を送る会」で初めての演奏を披露します。