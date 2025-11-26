いよいよ12月2日から慣れ親しんだ従来の健康保険証が使えなくなります。

マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への本格移行に伴い、これまで使ってきた従来型の健康保険証の有効期限が12月1日で切れます。

翌日からは原則、マイナ保険証か、マイナカードを持っていない人にすでに送付されている「資格確認書」というカードを使う必要があります。

厚生労働省によりますと、マイナ保険証の登録率は10月末時点でカード保有者の87.8%に達しているものの、石川県内の利用率は43.09%、全国平均（37.14%）を上回るものの低迷しています。期限まであと5日、医療現場を取材しました。

マイナ保険証を使っている人「自分はマイナ運転免許証にもしているので基本的に全部集約して使っている確かに顔とか認証する手間はあるけどその分セキュリティとかはちゃんとしているかなと感じる」

マイナ保険証を使っている人「楽だなとそんなに変わらないと思うんですけど保険証の時と。ただ出すだけだから」

金沢市の病院ではカードリーダー増設も利用率は30％にとどまる

マイナカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」。

患者は医療機関でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、暗証番号や顔認証で本人確認を行うことで手続きが完了します。従来の保険証は12月2日から使えなくなりますが…

渡邉百音フィールドキャスター「こちらの病院では今年新たに3台マイナンバーカードリーダーを増やし徐々に利用患者も増えてきているということですが30%に留まっているということです」

金沢市京町の城北病院では、2025年度、カードリーダーを1台から4台に増やしましたが、9月の1か月間でマイナ保険証を使った人は全体の31%に留まったということです。

城北病院・市村真紀子事務次長「徐々に増えているという感覚だが、やっぱり資格を確認しなければならない全員の中では、まだ少ない印象を持っている」

従来型の利用者「あまり機会に強くないんです」

実際にこれまでの健康保険証を使っている人に話を聞いてみると…

従来型を使っている人「保険証が有効だからまだ使ってない。マイナ保険証持ってるけど使ったことない。Q理由は？面倒だから。電話もガラケー使っている。あまり機械に強くないんです」

城北病院・市村真紀子事務次長「ご高齢者という方々は「難しいな」という気持ちの方が先行してしまっていて、やはり従来型の保険証を出す方がいいなという思いは日々対応する中で感じている」

病院側「慣れない対応に懸念」

一方で、12月に向けてマイナ保険証の登録に訪れた人も。

マイナ保険証の登録に来た人「12月2日から使いたいので登録に来ただけです。資格確認証と保険証をこれまで。Q次の診察からはマイナ保険証？これだけでいいそうです楽ですよね、楽だと思います」

12月2日からは原則、マイナ保険証で受診ということになりますが、病院側も当面の間、慣れない対応が続くことに懸念を示します。

城北病院・市村真紀子事務次長「患者さんのやりやすい方法を選んでもらうというのは良いと思うが、やはり受付の混乱は生じていて日々の診療の開始が遅れたりは否めないところかなと思っている」