能登半島地震の発生から間もなく2年が経とうとする中、東京では被災地の今を発信するイベントが開かれました。

石川から遠く離れた地で暮らす人たちは、復興へと向かう歩みに何を感じ取ったのでしょうか。

22日、東京駅にほど近い場所で能登半島地震と奥能登豪雨からの復興を願い催しが開かれました。能登の特産品を中心に29のブースが軒を連ね、開店から多くの人たちが訪れていました。

訪れた人「切りもち買いました」

多くの商品を買い求めるだけではなく、暖かい言葉も一緒に多く寄せられたといいます。

道の駅すず塩田村・中野実さん「ずっと頑張って応援しているよ。塩作り頑張ってねとエールをもらったので、帰って職人、スタッフに伝えて、また頑張って塩作りしようと伝える」

一方で、訪れた人たちからは被災地の現状について気になるこんな声も聞かれます。

訪れた人「ほとんど最近は（報道が）ないので、どうなっているかということはちょっと分かっていない」「（報道が）ゼロということはないが、今どんな感じなのかなっていうのが、もうちょっと伝わってくるといいかな」

シンポジウムにはひろゆきさんも 「金で動こうとする人たちを動かす方が」

この日、能登の今を知ってもらうため、シンポジウムが開かれました。

石川県・馳浩知事「じゃあこれから何を仕かけようとしているのか、何を能登の価値を取り戻そうとしているのか、新たに生み出そうとしているのか」

集まったおよそ300人を前に、復興への取り組みを進める住民の代表や実業家でインフルエンサーとしても活動するひろゆきさんらがパネラーを務め、課題を探りました。

ひろゆきさん「きれいごとはきれいごとで大丈夫だと思うが、金で動こうとする人たちを動かす方が実は経済として大きく回りやすいのでは」

総持寺通り協同組合コミュニティマネージャー・宮下杏里さん「金沢の真似をしてもダメだし、いろいろな所の復興してきた所を真似してそれと同じことをしていても、やっぱり能登の魅力は潰れるので、ちゃんと今住んでいる場所の良さであったり文化を、大人がちゃんと子どもたちに伝える」

東日本大震災後に、地域の再生へ取り組んできたパネラーからは、我がこととして能登を見つめる視点を強調します。

雨風太陽・高橋博之社長「食の国際競争力の源泉は能登。東京は能登が大変だから支援するじゃなくて、自分たちの国際競争力を維持するために能登維持でしょ。金沢も自分たちの魅力を維持するために能登を守るっていうことでしょ」

「現地に行けるのか」「泊まるところはあるのか」 能登の情報発信を求める声

能登で支援活動に加わった人たちも、この日のシンポジウムに訪れていました。

石川の外から見た被災地の現在地。そして、これからをどのように感じたのでしょうか？

訪れた人「実際、現地に行ってもいいのかという質問も多くあったりする。行った ら泊まるところがあるのかとか、そういった情報も含めて（発信があれば）」「被災地としてのかわいそうな能登だけではなく、震災が起こる前から本当に美しいものがあって、連綿と続いてきた歴史と人の営みがあって、輪島塗や珠洲焼という工芸があって、本当にすごく日本が大切にしなければいけない資産がたくさんある場所だと思っているので、その美しさの報道も同時にあったらいい」

能登が能登であり続けるために。

御祓川代表取締役・森山奈美さん「能登半島地震が私たちに問うているものって、一つは自然と人間がどういうふうに向き合っていくのかという問いだし、もう一つは都会と田舎がどうやって支え合うのかとという問いだと思う。守るべきものは守り、変えていくべきは変えて発酵していければ、いい感じにマイルドな味が出ていくのではないか」