なでしこジャパンで活躍する谷川萌々子選手が日本時間26日、所属するバイエルン女子と2029年6月までの契約延長に合意しました。

谷川選手は2024年1月にミュンヘンに加入後、スウェーデンのローゼンゴードにローン移籍。2025年1月にバイエルンに復帰すると、チームのリーグ優勝とカップ制覇の2冠に貢献しました。

今季もブンデスリーガ女子の首位を走るチームで活躍。第11節のTSGホッフェンハイムとのアウェー戦では、前半30分に先制点をアシストすると、後半11分、後半29分にゴールを決めるなど躍動しました。

契約延長に当たってクラブのディレクターは「疑問の余地は全くありませんでした。特にここ数週間、数か月でその実力を発揮し、私たちに大きな喜びを与えてくれています。彼女のプレースタイルは特別です。彼女はボールを扱う技術が非常に優れており、ピッチ上で誰もが見ていないものも見抜く力を持っています。彼女のサッカーを見るのは本当に楽しいです」と絶賛しています。

また谷川選手本人もコメント。「ミュンヘンでのこれからの数年間がとても嬉しく、とても楽しみです。チームに加入して以来、本当に居心地が良く、最初から温かく迎え入れていただきました。このチームの一員になれたことを大変嬉しく思います。バイエルンは世界有数のビッグクラブの一つであり、このユニフォームを着られることは大変光栄です。今後も自分の実力を発揮し、常に成長を続け、チームと共に成功し、クラブと共に多くのタイトルを獲得していきたいと思っています」とつづり、喜びと今後の抱負を明かしました。