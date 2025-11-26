女優の北川景子（39）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。人気タレントとママ友になったきっかけを明かした。

この日は28日公開の映画「ナイトフラワー」に共に出演する女優の田中麗奈とそろって登場。番組では2児の母の北川のママ友で、同じく2児の母であるタレントの菊地亜美に事前取材を行った。

VTRを見終えた北川に、MCの「ハライチ」澤部佑は「仲良しなんですね」と改めて確認。北川は「そうなんです」とうなずいた。

北川から声をかけたと言われると「そうなんです。メークさんがたまたま共通してたりとかもして。復帰のバラエティー（番組）でご一緒して」と回顧。

「本当に1週間とか10日違いぐらいで産んだので、何か同じ時期に出産して頑張ってらっしゃるんだと思ったら、声をかけずにいられなかったというか」とにこやかに話した。

「たぶんちょっといろいろ話したい時期…」と隣に田中に語りかけると、田中も「そうですよね。どうしたらいいんだろうって」と同調した。

田中がそういう時期はいろいろLINEで相談したくなると話すと、北川は「分かります。（ミルクを）飲まない時どうするとか、何が便利かとか、いろいろ聞いてましたね」と菊地との交流を振り返った。