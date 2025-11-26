ＴＢＳが２６日、都内で定例社長会見を開催。ＢＳ−ＴＢＳは、おおみそかに、４時間特番「ヒロシのぼっちキャンプ〜年越しＳＰ２０２５（タイトル仮）」を放送することを発表した。

「ヒロシのぼっちキャンプ」は、文字通りタレントのヒロシがただただキャンプをする内容。水曜レギュラーの番組として人気を博し、昨年には初のおおみそか特番も放送された。

同番組が２年連続でおおみそか特番として選ばれた理由を伊佐野英樹社長は「一番は、昨年非常に好評だった」と即答。「静かにたき火の音を聞きながら、ヒロシさんと一緒にハムを焼いたりうどんをゆでたり。そういう落ち着いた時間を過ごしたいという方も結構いらっしゃるということが分かりまして、今年もいこうとなった」とした。

各局にぎやかな番組が並ぶに違いない日に「今年も静かに放送します」とコメント。一方で「静かに、と言いましたけれども現場からの情報によると、もしかするとスペシャルゲストが登場するかもしれないとのことで、こうなると“ぼっち”ではなくなってしまう危険がありますが、年越し特番などでご容赦いただきたい」とユーモアたっぷりに説明していた。

また会見の同時間帯には元ＴＯＫＩＯの国分太一も会見を開催した。伊佐野社長は「注目の会見が同時間帯にやっている中で、本当に来ていただいてありがとうございます」と述べていた。