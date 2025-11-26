県北地区で初めての理工系学部の設置を目指す長崎国際大学が、地元企業で作る団体と情報交換を行いました。

長崎国際大学と情報交換をしたのは、佐世保市などの企業が所属する佐世保工業会です。

長崎国際大学は、再来年4月に県北地区で初の理工系学部となる「情報学部」の設置を計画していて、AIエンジニアやWEBデザイナーなど、情報技術を活用して幅広い業界で活躍する人材の育成を目指しています。

情報交換では、学部設置を前に業界の現状や求める人材について意見を交わしました。

（佐世保工業会 阿比留 宏 会長）

「私たち製造業は今、これまで以上に深刻な人材問題に直面している。だからこそ、県北地域に理工系の学びの場ができる意義は非常に大きく、企業側にとっても長年の悲願に近いものがある」

（長崎国際大学 中村 誠司 学長）

「男女問わず “情報” というキーワードで、いろんな幅広い分野の人材を育成したい。情報系の知識、技術というのは、どの分野でも必要な学問だと思うから、幅広く佐世保に貢献できるのではないか」

大学は来年3月までに、文部科学省に新学部設置の認可を申請するということです。