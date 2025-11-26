地元小学生が考案！新潟の魅力が詰まったパン4種類が11月27日から「ブーランジェリー リリッカ」で販売開始
株式会社キタカタが運営するベーカリー「ブーランジェリー リリッカ(以下「リリッカ」)」は、新潟市立上山小学校の5年生と共同で開発した4種類のパンを、2025年11月27日(木)よりリリッカ新潟市内各店舗およびオンラインショップにて順次販売開始する。また、発売初日の2025年11月27日(木)・28日(金)の2日間は、上山小学校の児童が店頭に立ち、販売体験を行う。
【写真】トッキッキパンを贈呈
■新潟の魅力を発信！コラボレーションの背景
上山小学校では、2022年から「新潟の魅力発見」をテーマにした授業を実施。その一環として、リリッカの職人が、児童たちが考えた「新潟の魅力を表現するパン」のアイデアをもとに商品化する共同開発プロジェクトを2024年度よりスタートしている。
2025年は、新潟県のキャラクター「トッキッキ」が2025年11月17日に20歳の誕生日を迎えたことを記念し、トッキッキをイメージしたパンを制作。この「トッキッキパン」は、同日に新潟県庁で開催された誕生日イベントにて、トッキッキにプレゼントされた。
そのほかにも、新潟の名産品である笹団子、ル レクチェ、越後姫、おけさ柿など、地域の特産を使用したパンが誕生。子どもたちの自由な発想と職人の技が融合した、ここでしか味わえないラインナップだ。
■新潟のイメージキャラクターがパンに！「トッキッキパン」
「トキめき新潟国体・トキめき新潟大会」のマスコットキャラクターとして誕生したトッキッキ。新潟県の鳥「朱鷺」をモチーフにしており、誰にでも親しみやすい丸い体と、顔の赤いハートが特徴。
この「トッキッキパン」は、新潟県産の小麦粉と、県産米粉をブレンドしてもっちり生地の丸パンで、中には新潟のブランドいちご「越後姫」のジャムが入っている。ピンクのチョコで作ったハートを顔に仕上げ、かわいい表情もしっかり再現。
商品名：トッキッキパン
販売価格：270円
発売日：2025年11月27日(木)
販売方法：リリッカ店舗
■生産量日本一！新潟産洋梨を使用した「旬のル レクチェとベリーのタルト」
新潟県が生産量日本一を誇る、希少な洋梨「ル レクチェ」を使ったタルト。タルト生地に、自家製チーズケーキとル レクチェのコンポートを重ね、さらに自家製「越後姫」ジャムのソースがかかっており、新潟名産のフルーツを贅沢に味わえる。
商品名：旬のル レクチェとベリーのタルト
販売価格：430円
発売日：2025年11月28日(金)
販売方法：リリッカ店舗
■新潟土産の定番から誕生「緑たくさん！笹団子デニッシュ」
新潟の逸品「笹団子」をデニッシュパンで再現。
笹団子は新潟土産の定番で、よもぎ団子にあんこが入った俵型の和菓子。このデニッシュは、生地によもぎと抹茶を練り込み、あんこを加えて焼き上げられている。よもぎと抹茶の香りとあんこのバランスが絶妙な、朝食にもおやつにもピッタリなデニッシュ食パンだ。
商品名：緑たくさん！笹団子デニッシュ
販売価格：800円
発売日：2025年11月28日(金)
販売方法：リリッカ店舗およびオンラインショップ
■佐渡おけさ柿と黒糖が織り成す甘い幸せ「黒糖柿デニッシュ」
おけさ柿のドライフルーツを合わせた柿生地と、優しい味わいの黒糖生地。この2色のデニッシュ生地をバランスよく合わせたひと品。
おけさ柿は通常、焼酎などに漬けて渋抜きするが、渋抜きした柿も熱を加えると渋味が戻るという特性があり、パンや菓子には向かない食材とされていた。リリッカは試行錯誤の結果、パン窯でドライフルーツにしてから生地に合わせることでその課題を解決。黒糖生地が優しい甘さなので、程よく柿の風味と交わる。
商品名：黒糖柿デニッシュ
販売価格：800円
発売日：2025年11月27日(木)
販売方法：リリッカ店舗およびオンラインショップ
■発売初日から2日間は、小学生たちがリリッカ店舗で販売
「新潟の魅力を発信するパン」の発売初日からの2日間、11月27日(木)と28日(金)は、上山小学校の5年生児童がリリッカの店頭に立ち、販売体験をする。
＜小学生による販売時間＞
・11月27日(木)10時〜12時：トッキッキパン、黒糖柿デニッシュ
・11月28日(金)10時〜12時：ル レクチェタルト、笹団子デニッシュ
※時間中、30分ごとに交代しながら販売にあたる
■【報告】トッキッキの誕生日に「トッキッキパン」をプレゼント
2025年11月17日、トッキッキが20歳を迎えるお祝いとして、トッキッキパンを贈呈。当日は代表児童5人がトッキッキパンのほか、学校のみんなで描いたトッキッキのイラストをプレゼントした。トッキッキが来る直前まで、緊張しながら何度もリハーサルしたおかげで、トッキッキも手足をパタパタさせながら喜んだ。
■商品発売に際して、リリッカからのコメント
「新潟の魅力を発信する」というテーマのもと、児童の皆さんが考えた“夢のパン”を商品化する本取り組みも、今年で2年目を迎えました。子どもたちならではの自由で柔軟な発想には、今回も大きな刺激と気づきをいただきました。
地元・新潟の魅力をあらためて見つめ直し、その価値を自らの言葉で外へ発信していくこの授業は、地域に根ざした大変意義ある教育活動だと感じております。弊社としても、今後も継続して応援してまいりたいと考えております。
今回の商品化にあたり、米粉では新潟製粉株式会社様・丸栄製粉様、新潟小麦では丸榮製粉株式会社様、おけさ柿ではJA新潟かがやき巻アグリセンター様をはじめ、多くの地元企業の皆様にご協力いただきました。この場をお借りして心より御礼申し上げます。
弊社は「新潟※(コメジルシ)プロジェクト」応援団にも参画しており、今後も県が推進する新潟の魅力発信の取り組みに積極的に協力してまいります。
(株式会社キタカタ取締役松縄剛さん)
■上山小学校からのコメント
今回の学習を通し、児童たちは「新潟にはたくさんの魅力があり、そのことを多くの人に知ってもらいたい」という思いをもっています。児童に商品の考え方をお話しくださり、児童のアイデアをもとに4種類のパンを商品化してくださったリリッカの皆様には心より感謝いたします。販売から2日間は児童が実際に店頭に立ち、販売の体験もさせていただきます。自分たちが考案したパンが店頭に並び、それを買っていただくお客さんと触れ合うことは、児童にとって貴重な体験になると思っています。ぜひ、地元の多くの方においでいただき、声を掛けていただけたら幸いです。
(上山小学校 5学年主任 坂涼子さん)
■「ブーランジェリー リリッカ」について
住所：新潟県新潟市中央区女池上山1丁目5番16号
営業時間：9時〜18時(土日祝／8時〜18時)
お問い合わせ：025‐285‐8691
※電話での予約、地方発送も対応
■株式会社キタカタ(キタカタグループ)について
新潟市を中心に、「新潟らーめん 無尽蔵」「らーめん風伯」「喜多方ラーメン大安食堂」などラーメン業態を主力業態とし、全国へ出店している外食チェーン運営企業。新潟市内には直営で、デニッシュ食パンが人気の「ブーランジェリー リリッカ」やコシヒカリを使用した釜めし専門店「五頭の山茂登」などを展開。さまざまなジャンルの店でライフスタイルに合わせた“食”を提案する。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
