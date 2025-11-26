11月26日 発表

モスフードサービスは11月26日、「2026モス福袋」について予定よりも早く予約を終了したことを明らかにした。

2026年の「モス福袋」は、サンリオの「マイメロディ」と「クロミ」とのコラボレーションを実施し、様々なグッズやお食事補助券がセットになった商品となっている。12月30日の販売開始に先駆けて11月25日15時より12月24日にかけてWebにて事前予約を実施していたが、好評につき予定よりも早く終了したことを発表した。

