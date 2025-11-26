モスバーガー、マイメロディ＆クロミとコラボした「2026モス福袋」を早期に予約終了
11月26日 発表
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396
モスフードサービスは11月26日、「2026モス福袋」について予定よりも早く予約を終了したことを明らかにした。
2026年の「モス福袋」は、サンリオの「マイメロディ」と「クロミ」とのコラボレーションを実施し、様々なグッズやお食事補助券がセットになった商品となっている。12月30日の販売開始に先駆けて11月25日15時より12月24日にかけてWebにて事前予約を実施していたが、好評につき予定よりも早く終了したことを発表した。
??福袋のご予約に関するお知らせ??- モスバーガー (@mos_burger) November 26, 2025
／
??マイメロディ＆クロミ??
～2026モス福袋～
＼
ご好評につき、多くの店舗で予定より早くの予約終了となりました??
たくさんのご予約、誠にありがとうございます??#メロクロとモスろ pic.twitter.com/X0eS4JFdhe
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396
(C) MOS FOOD SERVICES, INC. ALL RIGHTS RESERVED