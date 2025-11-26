矢部浩之「制服もあげた」「帰る時ジャージやった」卒業式モテエピソードを披露
お笑い芸人・ナインティナインの矢部浩之が、きょう26日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】ナイナイ矢部＆メッセ黒田、2ショット
矢部とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題点のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は「あの大儲けブーム、今どうなってんねんリサーチ」を届ける。
スタジオでは、子どもの頃にハマった遊びや思い出で盛り上がる。さらに、矢部が学生時代の卒業式モテエピソードを披露。矢部は、学生服の第1ボタン、第2ボタンのみならず「制服もあげた」「卒業式で帰る時ジャージやった」と明かす。
「ええかっこすんなよ」とやっかむ黒田に、矢部は「俺、めちゃめちゃモテててん」と言い放つ。
■出演
矢部浩之（ナインティナイン） 、 黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：鈴木紗理奈、本田望結、石田明（NON STYLE）
アシスタント：山崎香佳（MBS アナウンサー）
VTR出演：浜口京子、すっちー（吉本新喜劇）、ヤナギブソン（ザ・プラン9）、井上裕介（NON STYLE）、鰻和弘（銀シャリ）
