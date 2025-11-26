Photo: 小暮ひさのり

ここを指定席とする！

最近、リビングにドカッと座れる場所が欲しいな〜。って思ってたんです。

でも、ソファだとちょっと邪魔じゃないか？ 値段も結構するしなぁ…と感じていて、なかなか答えが出ませんでした。でも、ついに出会えました。アイリスオーヤマのムーンチェア、今はこれが僕の席。

Amazonだと今はセールで6,500円でポチれますね。僕が買ったときよりも安くなっています（くやしい）。

リビングでも「アウトドア過ぎない」佇まい

ジャンル的には折りたたみのアウトドアチェアなんですが、一般的な折りたたみチェアと違って、見た目がアウトドアアウトドアしすぎていなくて、リビングにもすんなりマッチしてくれました。

また、座面が広めなワイドデザイン。しかもふかふかでしっかりと体を包んでくれるので、座り心地いいの！

中綿がちゃーんと入っているので、長時間座っていてもお尻が痛くなるようなこともありません。包み込むようなデザインも相まって、ちゃんと耐圧を分散して支えてくれている感じがありますねー。

それこそ、トップ画像のようにドカッと座ってくつろぐにはちょうどいいチェアですよ。僕、リビングでは大体ここにいます。

折りたたんでおけるのも良し！（収納袋も付いています、僕は使っていませんが）

使わない時に空間を無駄遣いすることもありませんし、「ここで座りたい」といった場所に気軽に移動できるのが、僕のリビングでの過ごし方にものすごくフィットしました。なんなら今年の買ってよかった大賞まである。

ルックスも使い勝手もコスパも良いので、ぜひ一脚。二脚。みなさんもドカッと座ってみてください。

