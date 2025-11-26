静岡･伊東市長選を前に25日夜、市内の観光会館で開かれたのは、地元の青年会議所が主催した立候補予定者7人による公開討論会。会場には約80人が訪れました。



討論会に登壇したのは、すでに出馬を表明している7人です。



学歴詐称疑惑を巡り失職した田久保真紀前市長が再出馬への思いとして語ったのは市政改革です。



（前伊東市長 田久保 真紀 氏）

「この伊東の町に長い年月をかけて張り巡らされたしがらみの構図、そして利権の仕組みを変えたい、断ち切りたい。この町の改革を皆様と成し遂げる為にもう一度チャレンジして市民の皆さんと一緒に歩んでいきたい、そのように考えております」





一方、5月の市長選で田久保前市長に敗れた元市長の小野達也氏は経験と人脈をアピール。（元伊東市長 小野 達也 氏）「私は、今まで培った人脈や行政での経験をしっかり生かしながら、市民のみなさまと、これからも伊東の為に伊東の未来のために進んでいきたい」市議会で不信任案に賛成し田久保市政にNOを突きつけた前市議の杉本憲也氏は…。（前伊東市議 杉本 憲也 氏）「私は43歳という若さ、そして6年間の政治経験。そして行政書士という法律の専門知識を武器に止まってしまった伊東市政を前に進めるべく立ち上がりました」薬局チェーン顧問の黒坪則之氏は、医療介護のほか観光業に力を入れるべきだと話します。（薬局チェーン顧問 黒坪 則之氏）「非常に今、医療介護は大変な状況。かつそれだけではなくて、観光ホテルその他でも同じような状況が起きている。そういう事を実感しまして、何となせなあかんということで。立候補を表明しました」討論会は2部制で行われ、第1部では「伊東市の今後の展望」「少子化」や「高齢化」そして「まちづくり」などのテーマに沿って意見が交わされました。その中でも市民の関心が高い「まちづくり」についてスポーツインストラクターの石島明美氏は…。（スポーツインストラクター 石島 明美 氏）「私は国の各省庁が募集している色々な補助金そういうものをどんどん伊東市は利用するべきだと思っております。町をよくする為には人口を増やさなくてはいけない、移住者をまず増やすことが私は大切な事だと思っています」NPO法人代表の岩渕完二氏は、観光政策についてビジョンを語りました。（NPO法人代表 岩渕 完二 氏）「観光というものを考えるときに、観光の質の向上をするというんです。この点とこの点だけが上がってはダメなんです。こっちにある点がこれが良くなってもだめなんです。点と点を結びます。これが質の向上につながります、もう一個点をがあります面になります。そういう発想をして観光の質の向上を図る」観光団体元役員の利岡正基氏は子育て政策が重要と話します。（観光団体元役員 利岡 正基 氏）「例えば、移住を考える時に、やはり大きなことになってくるのは、教育環境がどうなってるかというところだと思っています。私は、その上で、まず市の18歳以下の子どもたちの教育費というのを無料にしたいというふうに考えています」一方、5月まで2期8年にわたり市政を任されていた小野元市長は。（元伊東市長 小野 達也 氏）「私が市政を預かりさせていただいた8年間。財政力はぐっと高まりました。基金残高67億円だったものが135億まで積みあがっております。私は、まずはこの財政力を使って暮らしに投資する、これをまず第一にやっていきます。また、公共施設の建設などについても一回ゼロベースで見直していく。これはもう、1年間かけて皆さんにどんな施設を望んでいるか。いつの間にか見失ってしまった小さな小さな声をしっかり聞くということを、もう一度、私は初心に戻ってやり直していきたい」様々な意見が交わされる中、第2部では、別の予定がある小野元市長が退席。その後は、立候補予定者が意見を交わすトークセッションが行われ、ここから白熱した論戦が繰り広げられました。（前伊東市議 杉本 憲也 氏）「田久保さんに質問させていただきます。オンブズマン制度の導入に積極的に舵を切られたのかなという印象があるんですけども、オンブズマン制度の必要と感じられた経緯やどういった制度でやっていくのかご教授いただきたい」（前伊東市長 田久保 真紀 氏）「私が目指しているのは行政ドックという形で、行政の中に入れるという形です。市民オンブズマンで外からでも検証していく事も大事ですが、これは市長の決断と権限で出来ることですが、あえて行政の中に入っていただいて中から見ていただく、そして、その結果を市民の皆さんにお示ししていく、これはやっている自治体は少ないですが、今の伊東市の信頼回復のためには、これは一番必要であると考えています」さらに、白紙の状態となった新図書館計画について、田久保前市長から杉本前市議にこんな質問が。（前伊東市長 田久保 真紀 氏）「わたくしと憲也さんは市議会議員時代、同僚でございましたので、市議会議員時代にですね、新図書館建設については、新しい図書館については100億円かけても作るべきと主張されていたのが非常に印象に残っています。100億円かけても伊東市の財政が大丈夫だという根拠についておうかがいしたい」（前伊東市議 杉本 憲也 氏）「図書館というのは非常に必要な施設だと私自身は思っています。必要な設備はどういうものがあるのか…ということを積み重ねていった結果、それをする必要性があるのであれば、100億円になったとしても建てるべき必要性があるでしょ、そういうものが行政の仕組みだから…ということです。私は耐震性に問題がある施設、要するに使っていて市民の皆さんに命の危険性がある施設、これは早急に改善すべき、これが判断基準です、命を守れるかどうか、これが私の判断基準であります」この回答に対し、田久保前市長は…（前伊東市長 田久保 真紀 氏）「今やるべきは図書館なのかということについては、ご質問の答えがございませんでしたけど、老朽化しているのは図書館だけではございません。その判断基準をどうするのか、優先順位をつけてどうやってやっていくのかという所が行政のテーマであって、私は予算をかき集めてやるというのは違うと思いますが、大変参考になりました、ありがとうございます」伊東市政のかじ取りを担う注目の伊東市長選挙。26日、午後３時半までに出馬会見を行ったのは8人。12月7日告示、14日が投開票日です。