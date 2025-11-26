大谷翔平選手が26日、オンラインでのメディアの合同取材に応じ、2026年3月5日開幕のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への思いを語りました。

大谷選手は、前日に自身のインスタグラムでWBC出場を表明。取材では「一応、許可が球団の方から出ているので、昨日発表したという感じです。自分の気持ちというか、それはずっと出たいなと思ってきてはいたので、選ばれたいなとも思ってました」と、出場意欲の高さがうかがえるコメントを残しました。

前回大会では、二刀流で出場し、MVPに輝き、日本を世界一に導いた大谷選手。「前回初めて出場して、やっぱり素晴らしい大会でしたし、前回以上に来年のWBCも素晴らしくなるんじゃないかなと思っています。選ばれること自体光栄なことではあるので、楽しみにしたいなと思ってます」と胸を弾ませました。

また起用法については「(日本代表とドジャースの)どちらともとコミュニケーションとらないといけないので、なんとも言えない」としつつ、「何通りかプランを持っとくべきだと思う。開幕に向けて、またその前のキャンプへどういう感じで入っていけばいいかというのも、そのプランに沿って選んでいけばいいのかなと思っています」と、投手としての起用があるかは未定としました。