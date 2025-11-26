読売３３３終値、７２７円高の４万２７０８円…４営業日連続の上昇で最高値を更新

２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比７２７円４０銭（１・７３％）高の４万２７０８円３０銭だった。

４営業日連続で上昇し、今年３月の算出・公表開始後の最高値を更新した。

前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げに対する期待感から、主要な株価指数がそろって上昇した。この流れを受け、東京市場でも幅広い銘柄が買われた。読売３３３の構成銘柄のうち、９割にあたる３０１銘柄が値上がりした。

個別銘柄の上昇率は、半導体開発のソシオネクストの７・５７％が最大で、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（７・５１％）、住友林業（７・０９％）と続いた。

下落率は、半導体向けの基板などを手がけるイビデン（３・７５％）、ツルハホールディングス（３・１５％）、日本オラクル（２・２５％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比８９９円５５銭（１・８５％）高の４万９５５９円０７銭だった。２日連続で上昇した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は６４・６１ポイント（１・９６％）高い３３５５・５０。