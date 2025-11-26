２６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３．５３ポイント（０．１３％）高の２５９２８．０８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４．０６ポイント（０．０４％）高の９１６２．３７ポイントと小幅ながら３日続伸した。売買代金は２０７０億７７５０万香港ドル（約４兆１６０１億円）に縮小している（２５日は２３１１億４８５０万香港ドル）。

前日の好地合いを継ぐ流れ。米追加利下げや中国経済対策の期待感が引き続き支えとなっている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の高官らは、雇用を安定化させるため、緩和的な政策を進める必要性に相次ぎ言及した。２５日発表のＡＤＰ全米雇用リポートでは、８日までの４週間で雇用者数が週平均１万３５００人減ったと報告されている。中国では、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が１２月中旬に開催される見通しだ。ただ、上値は重い。中国経済指標の内容を見極めたいとするムードも漂っている。中国では２７日に１０月の工業企業利益、３０日に１１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩなどが公表される予定。製造業ＰＭＩについては、前月の４９．０から４９．２にやや上向くとの予想だが、依然として景況判断の５０を下回ることとなる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、デリバリー事業大手の美団（３６９０／ＨＫ）が５．６％高、宅配サービス中国大手の中通快逓（２０５７／ＨＫ）が４．２％高、中国ニット衣料最大手の申洲国際集団ＨＤ（２３１３／ＨＫ）が３．２％高と上げが目立った。

セクター別では、医薬関連が高い。江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が４．５％、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が３．７％、泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）が２．７％安、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が２．５％ずつ上昇した。

消費セクターの一角もしっかり。レストランの九毛九国際ＨＤ（９９２２／ＨＫ）が３．４％高、免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が３．３％高、白物家電の海信家電集団（９２１／ＨＫ）が３．０％高、日用雑貨チェーンの名創優品集団（９８９６／ＨＫ）が２．６％高、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が２．２％高で引けた。外部ＩＰ（知的財産）との提携商品も扱う名創優品が先週末に発表した７〜９月期決算はさえず、前日まで下げていたが、この日は見直し買いが入っている。ドイツ銀行は最新リポートで、名創優品の業績について、２６年までに改善する可能性があると指摘。投資判断を「買い」で再カバレッジし、目標株価を４４．００香港ドルに設定した（同社株の前場終値は３８．１４香港ドル）。

半面、プラットフォーマーなどネット関連の銘柄はさえない。動画配信プラットフォーム中国大手のビリビリ（９６２６／ＨＫ）が３．０％、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が２．８％、音楽配信大手の騰訊音楽娯楽集団（テンセント・ミュージック：１６９８／ＨＫ）が２．２％、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が２．１％、中国電子商取引（ＥＣ）大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。アリババについては、７〜９月期決算の調整後７２％減益が嫌気されている。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１５％安の３８６４．１８ポイントで取引を終了した。銀行・保険が下げ主導。軍需産業、資源・素材、公益なども売られた。半面、ハイテクは高い。医薬、自動車、不動産も買われた。

