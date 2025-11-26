家族で住みたいと思う「つくばエクスプレスの駅」ランキング！ 2位「つくば」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
つくばエクスプレス沿線には、便利さだけでなく個性豊かな街並みや独自の魅力が息づく駅が点在しています。日常をもっと心地よくしてくれる理想の駅は、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月14〜17日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、家族で住みたいと思うつくばエクスプレスの駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「家族で住みたいと思う」つくばエクスプレスの駅ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月14〜17日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、家族で住みたいと思うつくばエクスプレスの駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「家族で住みたいと思う」つくばエクスプレスの駅ランキングの結果をご紹介します。
2位：つくば／39票茨城県つくば市にあるつくば駅は、筑波研究学園都市の中心駅です。計画的に整備された広い街路や充実した教育・研究施設、豊富な公園などが、子育て環境として高く評価されました。都心からは離れるものの、自然環境と都市機能のバランスが良く、安心して子育てができるというイメージが支持を集めたようです。
回答者からは「通勤ラッシュも座って通勤できる率が高いと聞いたから」（30代女性／岐阜県）、「静かで落ち着いた環境と、駅周辺の商業施設や自然がバランス良く整っているから」（30代女性／東京都）、「ファミリー層に手厚いイメージがあるから」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：流山おおたかの森／66票千葉県流山市にある流山おおたかの森駅が1位となりました。駅直結の商業施設があり生活利便性が高い一方で、駅名の由来となったオオタカが生息する自然も残されており、緑豊かな環境で子育てができる点が大きな魅力です。再開発により若い世代の転入が多く、子育て支援が充実しているというイメージも強く、家族層からの圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「子育てに優しい街として人気が上がっているから」（40代男性／神奈川県）、「都心にある程度近く、ベッドタウンのイメージがあるから」（30代女性／石川県）、「自然豊かそうで落ち着いて家族と暮らせそうだから」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)