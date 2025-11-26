11月26日、東海地方は紅葉シーズン真っ盛りです。名所の色づき状況を、午前中にヘリコプターに乗り、上空からチェックしてきました！

【写真を見る】“黄色のじゅうたん”も… 愛知・岐阜・三重の紅葉の進み具合は？伊勢神宮や東山動植物園などの名所を上空からチェック【11月26日】

愛知県稲沢市の祖父江ぎんなんパーク。



（ヘリリポート 瀧川幸樹アナウンサー）

「すごいですよ。見渡す限り一面黄色！まさに黄色のじゅうたんですね」



きょう正午ごろの愛知県稲沢市のの「祖父江ぎんなんパーク」。日本有数のぎんなんの産地として知られていますが、この時期、1万本を超えるイチョウが色づきます。

（瀧川アナ）

「ぎんなんパークだけじゃありません。街全体が黄色。祖父江町のイチョウを一目見ようとたくさんの人が集まっています」

伊勢神宮や谷汲山華厳寺の今の様子は？

続いて瀧川アナウンサーが向かったのは…



（瀧川アナ）

「三重県伊勢市 伊勢神宮の内宮上空を飛んでいます。五十鈴川の川沿い、少し色づいていますね。きょうは天気がよいですからね。太陽に照らされている木々が美しく見えます」

三重県に続いては…岐阜県の名所をチェックします。



（瀧川アナ）

「岐阜県揖斐川町の谷汲山華厳寺です。まわりを見てみると緑の木も多いですが、『飛騨・美濃 紅葉33選』にも選ばれていて、階段のところが真っ赤に色づいています」



参道は鮮やかなもみじに彩られていました。

「わ～きれい。“紅葉の一本道”です」



揖斐川町によると、見頃は今週いっぱいだそうです。

東山動植物園には500本以上の紅葉する樹木が

そして、名古屋市内です。



（瀧川アナ）

「千種区の東山動植物園につきました。木々がしっかりと色づいているのがわかりますね。すばらしいグラデーションです。真っ赤に燃えている炎のようなオレンジ色。きょうは臨時休園ということで、お客さんはいない。我々だけしか見ていないということですね」

園内にはイロハモミジ、ハウチワカエデなど、紅葉する樹木が500本以上あるそうです。東山動植物園では12月7日まで、週末に夜間のライトアップが行われます。

（瀧川アナ）

「若宮大通。今まさに見頃を迎えています。“黄色の一本道”ができています」



通称100メートル道路の並木の色づきも、いまが最高の状態です。



そして昭和区のサクラの名所も、深まりゆく秋とともにより一層美しく…



（瀧川アナ）

「鶴舞公園も色づきが進んでいますね。きれいですね。美しい景色が広がっています」