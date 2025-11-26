愛知･豊田市の香嵐渓 ｢ここ数年で最高｣ グルメあり絶景あり… 約3000本のもみじが見頃を迎える 【11月26日】
約3000本のモミジが見頃を迎えた香嵐渓。観光協会によりますと、ことしは朝晩の寒暖差で色づきが良く、台風の影響もなかったため「ここ数年で最高」の状態とのこと。
宮町駐車場から中心部の待月橋までの道中は、グルメの屋台がずらり。そんな中、若狭アナが見つけたのが…
（若狭敬一アナウンサー）
「井筒亀さん！去年も番組でお邪魔したんですよ」
地元・足助町の老舗日本料理店「井筒亀」。去年、取材した際は、近隣の山でとれたイノシシと野菜を自家製の濃厚味噌で煮込んだ鍋をいただきました。
しし汁のお味は？鬼まんじゅうも…
出来上がるまで、観光客のみなさんとお話を…
（観光客）
Q.どちらから？
「岡崎です。いまが見頃なので」
Q.まだ奥には行っていない？
「行ってきました。よかったですよ、すごく。一番いい時期じゃないですかね」
そろそろ、しし汁が出来上がったころ…
（若狭アナ）
「いただきます。んんん、やわらかい！みその塩味とイノシシの脂のうまみが溶け出していておいしい」
続いて立ち寄ったのは、地元の和洋菓子店20店舗が日替わりで出店しているブース。
（観光客）
「豊田からです。志満屋という老舗の和菓子屋さんです。鬼まんじゅうがおすすめ」
地元の人も太鼓判を押す、できたての鬼まんじゅう。若狭アナもいただくことに…
（若狭アナ）
「ほかほかで、さつまいもの部分がしっとりしていて、あまくておいしい」
結婚前･結婚後･子どもが生まれてから…3回目の香嵐渓
道中、こんなご家族にもお会いしました。
（観光客）
「鈴鹿市から来ました。ことしで3回目。結婚する前に一回来て、結婚してから来て、子どもが生まれて来ました」
Q.きょうの香嵐渓はどうですか？
「一番きれいです」
続いては…去年のシーズンにもお邪魔した「もみじ堂」。英語のメニューも出して外国人観光客の受け入れもバッチリですが、ことしは…
（スタッフ）
Q.外国人観光客の出足は？
「ちょっと少ない。英語表記とか準備しているんですが、説明する回数は少ないと感じる」
せっかくなので、一番人気の味噌串カツをいただくことに…
（若狭）
「おいしいなぁ。ちょっと甘めで、サクサクの衣に味噌だれがしみ込んでいる」
そして、向かった先は…赤い橋の待月橋。見頃を迎え、大勢の観光客で賑わう香嵐渓。
（若狭アナ）
「紅葉あり、グルメあり、相変わらず魅力的な香嵐渓。きょうは天気もよくて本当に気持ちがよかったです。外国人観光客というよりも、地元の人が多い印象でした。何度ここを訪れても、自分の環境が変わると美しい景色が違った感じで見られるのかもしれません」