40周年記念限定商品「キャンメイク　スーパーかわいい！パレット」（税込 2970円）

　メイクアップブランド「CANMAKE」は、11月下旬から、ブランド誕生40周年を記念した全32色のスペシャルアイシャドウパレット「スーパーかわいい！パレット」を、数量限定発売する。

【写真】型押しデザインもかわいい！　32色がそろう「スーパーかわいい！パレット」詳細

■パッケージにもこだわり

　今回登場する「スーパーかわいい！パレット」は、昭和、平成、令和を彩る4世代のトレンドメイクをイメージした各8色、全32色のスペシャルな限定アイシャドウパレット。

　カラーは、“バブリー”、“ギャル”、“ゆるふわ”、“抜け感”をイメージした4つのテーマで構成。ビビッドカラー、ブラウンの同系色グラデーション、ピンク系の淡いカラーなど捨て色無しのラインナップで、質感もマット、パール、ラメなど豊富に楽しめる。

　また、左上には「CANMAKE」ロゴと同じ“マゼンタ100”カラーをセット。なりたいイメージやその日の気分で自由自在にアイメイクが可能だ。

　さらに、パッケージにもこだわりが詰め込まれ、蓋には“Super Kawaii Palette”のロゴとハート型のレリーフをデザイン。キルティングやアーガイルなど、洋服の生地をイメージした型押しも施され、手に取るだけで気分が高まる仕様となっている。