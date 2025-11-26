CANMAKE“40周年記念パレット”が超かわいい！ 4世代のトレンドメイクが叶う全32色をセット
メイクアップブランド「CANMAKE」は、11月下旬から、ブランド誕生40周年を記念した全32色のスペシャルアイシャドウパレット「スーパーかわいい！パレット」を、数量限定発売する。
【写真】型押しデザインもかわいい！ 32色がそろう「スーパーかわいい！パレット」詳細
■パッケージにもこだわり
今回登場する「スーパーかわいい！パレット」は、昭和、平成、令和を彩る4世代のトレンドメイクをイメージした各8色、全32色のスペシャルな限定アイシャドウパレット。
カラーは、“バブリー”、“ギャル”、“ゆるふわ”、“抜け感”をイメージした4つのテーマで構成。ビビッドカラー、ブラウンの同系色グラデーション、ピンク系の淡いカラーなど捨て色無しのラインナップで、質感もマット、パール、ラメなど豊富に楽しめる。
また、左上には「CANMAKE」ロゴと同じ“マゼンタ100”カラーをセット。なりたいイメージやその日の気分で自由自在にアイメイクが可能だ。
さらに、パッケージにもこだわりが詰め込まれ、蓋には“Super Kawaii Palette”のロゴとハート型のレリーフをデザイン。キルティングやアーガイルなど、洋服の生地をイメージした型押しも施され、手に取るだけで気分が高まる仕様となっている。
