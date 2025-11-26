TDL「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」のグッズが登場！ MCUキャラが旅を満喫
東京ディズニーランドのアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」では、12月27日（土）から期間限定で、マーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を実施。これに先駆け、12月26日（金）から、本アトラクションの世界観を楽しめるグッズが登場する。
【写真】ロケット・ラクーンのぬいバもかわいい！ 「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」新グッズ一覧
■グルートたちとパークを楽しめる
今回登場するのは、映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのグルートをはじめ、マーベル・スタジオの映画に登場する仲間たちが旅をする姿をデザインしたグッズ。
ラインナップには、両耳にマーベル・スタジオのキャラクターをあしらった「カチューシャ」や、クリア素材の窓付で中が見える「ショルダーバッグ」、折りたたみ可能な「ショッピングバッグ」など、グルートたちとパークを楽しめるグッズがそろう。
また、裏表でデザインが異なる「クッション」や「きんちゃく」のほか、さまざまな衣装をまとった全5種類のグルートがいずれか1つ入っている「ぬいぐるみチャーム」など、開封までのワクワク感を楽しめるアイテムも用意されている。
身に着ければ、グルートたちと過ごせるこの時期だけのパーク時間をより思い出深いものにしてくれるだろう。
